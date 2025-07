Giffoni Festival, Terna premia il film Isle Child diretto dal coreano-americano Thomas Percy Kim

In occasione della 55ª edizione del Giffoni Film Festival, Terna ha assegnato il “Terna Special Award” al film Isle Child, diretto da Thomas Percy Kim. A premiare il regista è stata Carla Napolitano, responsabile Innovazione del Gruppo Terna. Il gestore della rete elettrica nazionale partecipa al Giffoni con uno stand dove è presente l’edugame XR, un gioco che unisce apprendimento e realtà virtuale per scoprire come funziona il sistema elettrico nazionale, e uno spazio dedicato alla seconda stagione del fiction podcast #NORA – Ritorno al futuro dell’energia, che riflette sui temi di #innovazione, #sostenibilità e #transizioneenergetica.

Il Terna Special Award è stato consegnato alla pellicola del regista e sceneggiatore coreano-americano Thomas Percy Kim, con la seguente motivazione: “Un racconto profondo sulle connessioni invisibili che ci definiscono: tra figli e genitori, identità e memoria, presente e passato. Il protagonista di Isle Child attraversa oceani, culture e barriere interiori per ritrovare le proprie radici. In questa tensione tra lontananza e vicinanza, tra ciò che è stato e possibilità, il film rappresenta il significato più autentico delle connessioni: non semplici legami, ma ponti vitali che trasmettono energia, consapevolezza e trasformazione. Proprio come fa Terna ogni giorno, con la sua rete che unisce territori, persone e futuro”.

Terna gestisce la Rete di Trasmissione Nazionale italiana (Rtn) in alta e altissima tensione ed è il più grande operatore indipendente di reti per la trasmissione di energia elettrica (Tso) in Europa. Ha un ruolo istituzionale, di servizio pubblico, indispensabile per assicurare l’energia elettrica al Paese e permettere il funzionamento dell’intero sistema elettrico nazionale: porta avanti le attività di pianificazione, sviluppo e manutenzione della rete, oltre a garantire 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, l’equilibrio tra domanda e offerta di elettricità. Con oltre 75mila km di linee in alta e altissima tensione, 915 stazioni elettriche e 30 interconnessioni con l’estero, può contare su un patrimonio di oltre 6.500 professionisti.