Giffoni for Kids, ultimi giorni per presentare startup dedicate ai ragazzi

di Francesco Garibaldi

Su 14.362 startup innovative operanti in Italia nel primo trimestre 2022, 1317 sono stanziate in Campania (e quindi il 9,17% del totale), secondo gli ultimissimi dati Mise e InfoCamere con Unioncamere (giugno 2022).

E allora ben vengano tutte le iniziative volte a potenziare ancor più l’ecosistema regionale e nazionale di imprese innovative, una delle quali si avvicina alla chiusura (30 giugno 2022). Giffoni for Kids, programma di accelerazione dedicato alle startup che offrono soluzioni per i ragazzi, ha l’obiettivo di sostenere progetti ad alto impatto positivo per bambini e adolescenti, tra cui startup già costituite, ma anche idee di business nei settori della Comunicazione, energia, cibo e moda.

La call, finanziata dalla Regione Campania con l’avviso pubblico “Misure di rafforzamento dell’Ecosistema innovativo”, e che vede tra i partner del progetto il Dipartimento di scienze aziendali dell’Università degli Studi di Salerno e la Cube srl, avrà una attenzione specifica verso quei progetti e quelle realtà che fanno uso di tecnologie innovative come la Virtual e Augmented Reality, Intelligenza artificiale, Blockchain, Big Data, Biotech, Nantech, IoT, Digital Fabrication.

Per partecipare, è richiesto un pitch dell’iniziativa da presentare entro la deadline del 30 giugno accedendo al sito ufficiale www.giffoniforkids.org. Entro il 20 luglio, poi, saranno selezionate le 10 startup vincitrici, che saranno presentate durante la 52° edizione del Giffoni Film Festival di fine luglio, per poi accedere a un percorso di accelerazione per sviluppare il progetto in un orizzonte temporale lungo 3 mesi (al via il 12 settembre), con 350 ore di formazione, anche all’interno delle strutture della Giffoni Multimedia Valley.

Ma non solo: la call offre inoltre l’opportunità di partecipare al Summit SIOS22 Giffoni edition di StartupItalia (in programma dopo l’estate), garantendo mentorship e business acceleration per agevolare i partecipanti negli investor days organizzati con gli investitori della rete Giffoni.

Un’occasione da cogliere al volo.