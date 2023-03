Giffoni, Gubitosi: Il marchio del Festival al servizio dei giovani che vogliono fare imprese

Il Giffoni Festival al servizio dei giovani, con un gesto concreto per sostenerli nell’avvio della loro attività professionale, puntando sulla creatività, con l’obiettivo di avere “un’attenzione reale ad un fenomeno preoccupante, quello della disoccupazione giovanile”. Annuncia a questo proposito il fondatore Claudio Gubitosi: “Giffoni vuole mettere in atto una vera e propria rivoluzione. Il marchio di Giffoni ha 53 anni di storia e richiama l’imponente attività culturale che, partendo dal festival, si è ampliata ed arricchita, coinvolgendo nuovi settori e puntando sempre su nuove, ambiziosissime sfide”. Spiega GUBITOSI: “La mia idea è di mettere il brand Giffoni a servizio dei giovani, di ragazzi intraprendenti che vogliono fare impresa. Ovviamente, lo faremo a titolo. Sto pensando a merchandising di Giffoni, che può essere ulteriormente implementato, arricchito e declinato in tanti modi innovativi, ma anche al mondo della moda per bambini e ragazzi, al settore dei comics e delle iniziative editoriali e ad ogni altro campo in cui si possa declinare l’inventiva ed il marketing e che possa avere una sua commercializzazione”. Giffoni offre dunque “l’opportunità di avviare un’attività imprenditoriale, una vera e propria startup attraverso la quale ideare, ad esempio, un merchandising innovativo brandizzato Giffoni e poi commercializzarlo, aprendo negozi fisici o anche store online. Mi rivolgo in particolare, ma non solo, ai giovani che vivono in Campania. La mia vuole essere una vera e propria chiamata alle arti, a mettersi d’ingegno per inventare nuovi modi di utilizzare il nostro brand. Ai ragazzi dico di industriarsi e di mostrare il loro dinamismo”.