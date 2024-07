Giffoni, il 20 luglio l’evento speciale “Gormiti-The New Era”

Roma, 2 lug. (askanews) – Rainbow sarà nuovamente di scena a Giffoni Film Festival. L’edizione numero 54 della rassegna di cinema per ragazzi ospiterà sabato 20 luglio un evento speciale che coinvolgerà tutti gli appassionati di animazione e di cinema. Protagonista Iginio Straffi, presente con una masterclass, la giornata proseguirà con l’anteprima mondiale del nuovo live action “Gormiti – The New Era”, serie prodotta da Rainbow in collaborazione con Giochi Preziosi che verrà trasmessa in prima visione assoluta su Rai2, Rai Gulp e Rai Play in autunno.

Sabato 20 luglio, i Giffoners avranno l’opportunità di partecipare all’anteprima mondiale della serie la cui veste live action è caratterizzata da straordinari effetti in CGI. Alle 19.30 in Sala Truffaut, i Giffoners potranno assistere alla proiezione in esclusiva del primo episodio. La proiezione sarà seguita da un talk con il regista Mario Parruccini e con il cast principale, formato dai giovani attori Millie Fortunato Asquini (Skye – Scion), Federico Cempella (Zane – Scion), Robel Tesfamichael (Glen – Scion), Francesco Bertozzi (Carter – Scion), Claire Palazzo (Myridell). E alle 19.10 sfileranno sul Blu Carpet della Cittadella accompagnati dai Gormiti.

Vero e proprio fenomeno della cultura pop, i Gormiti sono uno dei franchise più iconici degli ultimi quindici anni, e in questa nuova produzione sono stati reinventati per il pubblico internazionale.

All’interno della Cittadella verrà allestita un’area dedicata, dove saranno disponibili attività a tema e ci sarà la possibilità di scattare foto, con ricordi e sorprese preparati ad hoc per i giffoners.

Inoltre Iginio Straffi, fondatore di Rainbow e guida del gruppo indipendente tra i più noti nel settore dell’intrattenimento internazionale, sarà ospite speciale della rassegna per tenere una masterclass: l’incontro con i giurati del Workshop+18, dalle 16.30 alle 17.30 in Sala Verde, sarà moderato da Andrea Contaldo, e dedicato alle novità Rainbow imminenti ma anche alle produzioni di Colorado. Straffi risponderà alle curiosità dei presenti e racconterà com’è nata la nuova serie oltre a svelare le ultime novità della sua creazione più famosa, Winx Club, che dal 2004 continua a far sognare intere generazioni e di cui quest’anno si celebrano i 20 anni, anticipando dettagli sulla nuova serie animata in arrivo nel 2025 su Rai e Netflix.