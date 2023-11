Giffoni Innovation hub e Fondazione Saccone lanciano Next Gen Revolution contro il dilagare dei Neet

La Fondazione Saccone insieme a Giffoni Innovation Hub per lanciare il progetto ‘Next Gen Revolution’ che ha l’obiettivo di fronteggiare l’urgenza del crescente tasso di Neet (Not in Employment, Education or Training) in Campania. Il progetto si pone come catalizzatore di opportunità per i giovani dai 15 ai 34 anni, che si trovano al di fuori del circuito lavorativo e formativo e ha un duplice obiettivo: ridurre il divario educativo e facilitare l’inserimento professionale, attraverso un’azione mirata che coniuga interventi formativi, mentoring e supporto all’employability. Il progetto è stato selezionato dal “Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale” e promosso da Fondazione Saccone, Ai.Bi. Associazione Amici Dei Bambini e il Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno. Next Gen Revolution punta a contrastare disagio sociale e povertà educativa e prevede la suddivisione in due macro-gruppi su base demografiche che presentano caratteristiche differenti: il primo composto dai Neet tra i 15 e i 18 anni che vivono nelle periferie urbane e hanno minori possibilità in termini di istruzione, formazione e accesso ad iniziative culturali utili a contrastare il fenomeno della dispersione e dell’abbandono scolastico. Il secondo macro-gruppo pensato per i Neet di età compresa tra i 18 e i 34 anni, per lo più inoccupati e disoccupati che, dopo aver fatto esperienze lavorative di breve durata senza possibilità di crescita professionale, hanno smesso di cercare lavoro e nutrono forte sfiducia verso future opportunità. Per partecipare al progetto è necessario iscriversi al sito www.nextgenrevolution.it.