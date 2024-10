Giffoni promuove la lettura per la prima infanzia

Due nuovi appuntamenti nell’ambito del progetto “Non mi mancano le parole”, promosso dall’Ente Autonomo Giffoni Experience, per la valorizzazione dell’esperienza della lettura per la prima infanzia. Due incontri che si inseriscono nell’ambito della sezione del progetto “Mi leggi una storia? Piccoli lettori crescono”. ‪ Sabato prossimo alle ore 17, nella libreria Libramente – Caffè Letterario in ‪via Francesco Paolo Volpe 34 a Salerno‬, la lettura che vedrà protagonista “Il libro bugiardo”, scritto da Fabrizio Silei e pubblicato da Uovonero. Il ‪19 ottobre‬, sempre ‪alle ore 17‬ nello stesso luogo, l’incontro che vedrà al centro il volume “Come si legge un libro?”, scritto da Daniel Fehr, illustrato da Maurizio Quarello e pubblicato da Orecchio Acerbo Editore. Per entrambi gli appuntamenti è necessaria la prenotazione al link: https://giffoni.it/nonmimancanoleparole/libramente-caffe-lettera rio/ “Non mi mancano le parole” rientra tra i ventiquattro progetti approvati a livello nazionale nell’ambito del bando Leggimi 0-6 2023 del Centro per il Libro e per la Lettura, rivolto alle organizzazioni senza scopo di lucro che, in partnership con istituzioni, associazioni, fondazioni ed enti del terzo settore, abbiano come obiettivo quello di generare un’azione sistematica di promozione della lettura in età prescolare, attraverso la creazione di una rete che favorisca una stretta collaborazione tra i settori educativo, culturale, socio-sanitario e socio-assistenziale.