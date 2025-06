Giffoni55, sei anteprime tra Puffi, “Unicorni” e “Troppo Cattivi 2″

Roma, 27 giu. (askanews) – La 55esima edizione del Giffoni Film Festival si apre all’insegna delle emozioni con un ricco calendario di anteprime per il pubblico di tutte le età. Saranno sei quelle che illumineranno le giornate del festival. Ad inaugurare il festival, giovedì 17 luglio, sarà “Unicorni”, il nuovo film di Michela Andreozzi, distribuito da Vision Distribution e in uscita il 18 luglio. L’opera, interpretata da Edoardo Pesce, Valentina Lodovini e dal piccolo Daniele Scardini, affronta con sensibilità e ironia il tema dell’accettazione e della crescita personale, raccontando la storia di una famiglia alle prese con le sfide dell’essere genitori e dell’imparare ad accogliere le diversità. La regista e parte del cast incontreranno i giurati di Giffoni per condividere le emozioni del film. Il 19 luglio sarà la volta di “Tutta colpa del rock”, diretto da Andrea Jublin e prodotto da Be Water Film e PiperFilm in collaborazione con Netflix. Una commedia musicale che vede protagonista Bruno, ex chitarrista rock in cerca di riscatto, interpretato da un cast d’eccezione tra cui Lillo Petrolo, Naska ed Elio. Tra equivoci, risate e colpi di scena, la musica diventa il motore di una sorprendente rinascita personale e familiare. Il regista e alcuni protagonisti saranno presenti per un incontro speciale con i giovani giurati.

Domenica 20 luglio, il festival accoglierà una delle anteprime più attese dai più piccoli: “I Puffi – Il film”, nuova produzione Paramount Animation e Domain Entertainment, diretta da Chris Miller. I celebri personaggi blu tornano sul grande schermo in una storia ricca di avventura e fantasia. Il film vedrà la partecipazione, anche in collegamento, di Paolo Bonolis (voce di Grande Puffo) e la presenza in sala di Luca Laurenti (voce di Razamella), pronti a regalare sorrisi e magia ai giovani spettatori. Lunedì 21 luglio è la volta di “Esprimi un desiderio”, commedia diretta da Volfango De Biasi con Max Angioni e Diego Abatantuono. Il 22 luglio, arriva “Grand Prix”, film d’animazione diretto da Waldemar Fast, segue la storia di Edda, una giovane topolina che sogna di diventare pilota. Il film, doppiato da Charlotte M e Carlo Vanzini, promette azione, comicità e coraggio per tutta la famiglia. E per finire “Troppo Cattivi 2” che sarà presentato il 25 luglio, sequel del successo DreamWorks, vede i celebri “cattivi” – Mr. Wolf, Mr. Snake, Mr. Shark, Mr. Piranha e Ms. Tarantola – affrontare una nuova missione contro una gang criminale tutta al femminile. A presentare il film ai ragazzi saranno i voice talent Andrea Perroni, Francesco De Carlo e Saverio Raimondo.