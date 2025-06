Giffoni55, Toni Servillo protagonista al festival il 21 luglio

Roma, 17 giu. (askanews) – Manca un mese a Giffoni55, in programma dal 17 al 26 luglio,. Per l’occasione, il festival ha annunciato che il 21 luglio Toni Servillo sarà protagonista di una giornata all’insegna del talento, del pensiero e dell’arte.

La sua partecipazione segna anche un gradito ritorno: l’ultima volta era stato ospite nel 2020, in un’edizione particolare in cui il Festival, nonostante le difficoltà del periodo, non si era fermato. Servillo incontrerà i giurati del Festival, dialogando con ragazze e ragazzi provenienti da tutto il mondo, offrendo uno sguardo prezioso su una carriera costruita con rigore, passione e autenticità.

Con uno stile inconfondibile, capace di muoversi con eguale naturalezza tra la poesia e il potere, tra la tragedia e l’ironia, Toni Servillo ha costruito una carriera che è già leggenda. È stato tra i fondatori del Teatro Studio di Caserta e successivamente della cooperativa Teatri Uniti, contribuendo al rinnovamento della scena teatrale italiana. A teatro ha diretto e interpretato opere di Molière, Goldoni, Eduardo De Filippo, ma anche di autori contemporanei come Enzo Moscato e Giuseppe Montesano. Il grande pubblico lo ha conosciuto e amato grazie a interpretazioni cinematografiche, frutto di una lunga e fortunata collaborazione con registi come Paolo Sorrentino, Matteo Garrone, Mario Martone e Roberto Andò. È lui il gelido Titta Di Girolamo in “Le conseguenze dell’amore”, l’enigmatico Giulio Andreotti ne “Il Divo”, lo spietato trafficante di rifiuti in “Gomorra”, il doppio segretario di partito in “Viva la libertà”, l’inconfondibile Jep Gambardella de “La grande bellezza” (Premio Oscar 2014), l’irrefrenabile Eduardo Scarpetta in “Qui rido io” fino al più recente ruolo paterno e struggente in “È stata la mano di Dio”.

Servillo ha ricevuto numerosi riconoscimenti in Italia e all’estero: 4 David di Donatello, 4 Nastri d’Argento, 2 Premi EFA come miglior attore europeo. È anche stato inserito dal New York Times al sesto posto tra i 25 migliori attori del ventunesimo secolo.