Gigi Casciello nuovo coordinatore provinciale di Azione a Salerno

Si è riunito, presso la sede di Pontecagnano, il direttivo provinciale di Salerno in Azione chiamato a deliberare sulla nomina del nuovo coordinatore provinciale a seguito dell’elezione alla Camera dei Deputati di Antonio D’Alessio che per i rinnovati impegni lascia l’incarico. All’unanimità, ed in linea anche con la volontà dei vertici nazionali di Azione, il direttivo si è espresso a favore dell’indicazione di Gigi Casciello come nuova guida del percorso di crescita del partito in provincia di Salerno. Giornalista professionista dal 1991, già direttore responsabile dei quotidiani Il Giornale di Napoli, Il Mezzogiorno, Cronache del Mezzogiorno, Roma Il Salernitano e del Periodico Nuova Città – Gigi Casciello parlamentare uscente – “saprà mettere a disposizione – è scritto in una nota – tutta la sua esperienza per facilitare, sostenere e promuovere le prossime imminenti sfide che il Terzo Polo è chiamato ad affrontare anche in provincia di Salerno in ottica di consolidamento e cambiamento”. Nelle intenzioni già espresse dal nuovo coordinatore c’è “lo sviluppo del partito in tutti i territori della provincia caratterizzato da una forte presenza, con l’obiettivo di completare l’apertura dei Comitati, favorire alleanze strategiche e coadiuvare gli amministratori di partito nelle azioni intraprese”. A breve si procederà anche con l’apertura su Salerno della sede provinciale di Azione “con l’augurio possa diventare il luogo di una rinnovata partecipazione e adesione al progetto di crescita del Terzo Polo sul nostro territorio”.