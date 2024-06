Gigi D’Alessio, centomila da tutt’Italia in Piazza Plebiscito. Otto giorni di concerti con tanti ospiti: al via da stasera

Tutto pronto per “Gigi – Uno come te- L’emozione continua”: attese più di 100 mila persone da tutta Italia per il grande appuntamento estivo con Gigi D’Alessio nel cuore della sua città, che torna, si rinnova e si moltiplica. Ben otto date, a partire da oggi e a seguire domani e domenica e l’11, 12, 14, 15 e 16 giugno, andate tutte esaurite già in prevendita e che ancora non bastano a soddisfare tutte le richieste dei fan, con oltre 50 mila persone in cerca di un biglietto. Numeri incredibili che testimoniano il grande affetto del pubblico nei confronti di D’Alessio che segna un nuovo record con 19 live in carriera al Plebiscito, da aggiungere al successo del 2022 per i 30 anni di carriera e a quello dei 5 sold out del 2023, con il boom di ascolti per i concerti evento trasmessi in prima serata su Rai 1. Sul palco insieme a Gigi sarà ancora una volta una grande festa in musica con storie, risate e la partecipazione di tanti amici e colleghi del panorama musicale e televisivo, in uno show coinvolgente ed emozionante. Otto serate per cantare insieme a Gigi D’Alessio le sue canzoni più amate e non solo, con una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, “Una magica storia d’amore”, “Un nuovo bacio”, “Annarè”, “Fotomodelle un po’ povere” e tanti altri ancora. Ma ci saranno anche le nuove canzoni dall’album “Fra” (GGD Edizioni Srl/Sony Music), come il singolo che lo ho anticipato “Nu Dispietto” che ha scatenato tra i fan il toto-nomi sull’identità misteriosa della voce di donna che si intreccia con quella di Gigi e che sarà svelata proprio al Plebiscito, e il primo featuring inedito con Geolier “Senza tuccà”. Anche quest’anno Gigi D’Alessio sostiene la Fondazione Santobono Pausilipon e l’ospedale pediatrico di Napoli con una raccolta fondi solidale il cui ricavato sarà dedicato al progetto di assistenza domiciliare “Curare a casa”. Si potrà donare inviando un SMS solidale al numero 45592, attivo dal 7 giugno al 14 luglio. L’assistenza domiciliare è un sistema integrato di interventi sanitari che mira a garantire, attraverso trattamenti medici, infermieristici e riabilitativi, prestati da personale qualificato, la cura direttamente a casa ai pazienti non autosufficienti, in condizioni di fragilità o con patologie in atto. Gli 8 live saranno solo il punto di partenza di un intensissimo calendario estivo – prodotto da GGD e Friends & Partners – che porterà Gigi D’Alessio in tutta Italia da nord a sud e che proseguirà poi con gli appuntamenti autunnali nei palasport.

Stop alla vendita di bevande

Scatta il divieto di vendita di bevande per i concerti di Gigi D’Alessio previsti per i giorni 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 16 giugno in piazza del Plebiscito. Il divieto di vendita è per le “bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattina e tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, dalle ore 12 della giornata interessata dai concerti e fino a cessate esigenze del giorno successivo in Piazza Plebiscito ed aree limitrofe”. Prevista la “sospensione temporanea dell'”autorizzazione di occupazione di suolo pubblico”, nei confronti degli esercizi commerciali a cui è stato concesso l’utilizzo dello spazio esterno per il posizionamento di tavolini, sedie e quant’altro di pertinente alla propria attività, dalle ore 20 della giornata interessata dai concerti e fino a cessate esigenze del giorno successivo nelle seguenti aree: intera area Piazza Trieste e Trento, Via San Carlo, Via Cesario Console fino all’intersezione con Via Santa Lucia, colonnato della Chiesa di san Francesco da Paola. Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00