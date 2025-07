Gigi D’Alessio da record: sette date a settembre 2025 in piazza del Plebiscito, nuovo singolo dal 18 luglio

È inarrestabile il successo live di Gigi D’Alessio che polverizza ogni record: dopo aver annunciato cinque concerti in Piazza del Plebiscito a Napoli – tutti esauriti già in prevendita – aggiunge altre due date straordinarie, portando a sette il numero totale di appuntamenti previsti per settembre 2025 nella storica piazza napoletana. Ai concerti previsti il 19, 20, 21, 26 e 27 settembre si aggiungono quelli del 23 e 28 settembre per 7 giorni all’insegna della grande musica dal vivo.

L’ennesimo eccezionale traguardo che arriva dopo il doppio sold out allo Stadio Diego Armando Maradona a giugno: sul palco di Piazza del Plebiscito, una delle piazze più iconiche d’Italia, 15 concerti tutti esauriti negli ultimi tre anni, con oltre 250.000 spettatori complessivi, e ora una nuova meta che segna ben 22 live in soli quattro anni che testimoniano ancora una volta l’amore sconfinato che Napoli – e non solo – nutre per l’artista, ricambiato con la stessa intensità da Gigi.

Così, dopo aver conquistato gli stadi in estate, anche settembre si preannuncia come un mese memorabile per D’Alessio e il suo pubblico: sette spettacoli che promettono di lasciare un segno indelebile nel cuore dei fan, con un evento che va oltre la musica e diventato ormai un appuntamento irrinunciabile. Non semplici live, ma autentiche feste collettive capaci di trasformare ogni serata in un’esperienza unica, fatta di musica, emozioni e condivisione. Ma per i fan le sorprese non finiscono qui: dal 18 luglio, infatti, sarà disponibile “Un selfie con la vita” (GGD Edizioni Srl/Sony Music) un nuovo travolgente singolo firmato Gigi D’Alessio.

I biglietti per i nuovi live, prodotti da GGD e Friends & Partners, saranno disponibili a partire dalle ore 10 di domani su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. Info su www.friendsandpartners.it