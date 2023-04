Una serata all’insegna della musica, quella di Gigi D’Alessio che domani a partire dalle 21, dal palco della sala A di Via Asiago duetterà con Gianmaurizio Foderaro. Il tutto verrà proposto – live – su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Radio Live Napoli e in streaming su Raiplay e RaiPlaySound. D’Alessio si prepara ad una grande estate in musica e on air si racconterà in vista dei cinque appuntamenti napoletani con “Gigi – Uno come te, ancora insieme”, in Piazza del Plebiscito.