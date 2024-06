Gigi D’Alessio strega Piazza del Plebiscito: debutto ieri sera con Geolier, Guè, Clementino ed Elodie. Si prosegue fino al 16 giugno

“Sono passati anni, nel frattempo ho fatto mille concerti in tutto il mondo eppure ogni volta che mi esibisco davanti a voi provo la stessa emozione, perché per me è sempre la prima volta”. E’ all’undicesima volta in Piazza del Plebiscito a Napoli per Gigi D’Alessio, che arriverà al record di 18 concerti in una delle piazze più ambite dagli artisti entro il 16 giugno prossimo e con queste parole saluta la platea, dando il via a “Gigi – Uno come te – L’emozione continua”. Dalle 21.21 a mezzanotte la festa che si alterna su due palchi, si apre con “Non mollare mai”, a quattro voci: il cantautore napoletano è accompagnato da Geolier, Guè e Clementino. Il pubblico non deve aspettare molto per vedere l’esibizione live del singolo che ha anticipato l’uscita dell’ultimo lavoro di Gigi D’Alessio, “Fra”. “Vedete la musica è fatta di incontri, che al di là di incontri artistici sono anche incontri umani – dice presentando ‘Nu dispietto con Elodie, la voce femminile misteriosa che ha creato tanta curiosità, fino a ieri – Io per questo concerto e per quest’anno, mi sono fatto un regalo, un disco nuovo e ho invitato un sacco di amici. Questo disco è uscito qualche settimana fa. E’ stato anticipato da un singolo in duetto con un’artista che napoletana non è, ma è napoletana nell’anima. Non ho rivelato a nessuno di chi fosse questa voce e non ve lo dico neanche adesso, pecche’ o’ facc’ pe’ dispietto”.