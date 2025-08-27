Meeting di RImini, Gigi De Palo: Natalità, priorità nazionale. Serve un impegno corale per il futuro del Paese

“Abbiamo ascoltato con grande attenzione il discorso della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Meeting di Rimini. Le sue parole confermano quanto da tempo denunciamo: la natalità è oggi la principale emergenza sociale in Italia. Senza una ripresa delle nascite, l’intero sistema economico e sociale rischia di crollare” dichiara Gigi De Palo, Presidente della Fondazione per la natalità, a margine dell’intervento del Presidente del Consiglio Meloni al Meeting di Rimini.

“Accogliamo con favore il fatto che la natalità sia stata indicata dal Presidente del Consiglio dei Ministri come una delle grandi priorità per il futuro del Paese. È un segnale importante, che speriamo si traduca in azioni concrete e durature già nella prossima legge di bilancio.

Da anni chiediamo la costituzione di un’agenzia nazionale che metta a sistema le migliori energie del Paese per affrontare in modo coordinato e strutturato questa crisi. È giunto il momento di unire le forze: maggioranza e opposizione, imprese e banche, mondo dell’associazionismo, dei sindacati, dei media e dello spettacolo.

Siamo di fronte a una stagione decisiva. Serve una visione condivisa e una mobilitazione collettiva per costruire un futuro sostenibile per l’Italia e per le nuove generazioni. Solo facendo squadra sarà possibile affrontare questa sfida epocale”