Gigi la trottola, il piccolo grande campione di basket e comicità

di Alessandro Spagnuolo

Parlare oggi di Gigi la Trottola (ダッシュ勝平, Dash Kappei) significa tornare a un momento molto preciso della televisione italiana: quello in cui gli anime* arrivavano quasi “grezzi”, senza filtri culturali forti, e venivano poi rimodellati direttamente in fase di adattamento.

La serie nasce in Giappone prima come manga** alla fine degli anni ’70 e diventa anime nel 1981, in piena epoca d’oro degli spokon***, cioè i fumetti sportivi. Ma non è come gli altri: già all’origine si distingue per una comicità esagerata e fuori schema, tanto da essere considerata una sorta di parodia del genere stesso. Questo elemento è fondamentale, perché spiega perché l’opera abbia avuto un impatto così particolare una volta uscita dal Giappone.

Etimologia del nome

Il titolo giapponese è 「ダッシュ勝平」 (Dasshu Kappei), “Dasshu” deriva dall’inglese dash e indica uno scatto, un movimento rapido, qualcosa che parte all’improvviso. “Kappei” è semplicemente il nome del protagonista, rimasto invariato nella versione originale.

È un titolo che descrive un personaggio attraverso una qualità dinamica — la velocità, l’impulso, l’energia. Una costruzione tipica di molti titoli giapponesi dell’epoca, più funzionali che evocativi.

Quando arriva in Italia nel 1983, sulle reti locali come Euro TV, entra in un ecosistema televisivo completamente diverso . Qui non esiste ancora una cultura diffusa dell’animazione giapponese come linguaggio autonomo: gli anime sono “cartoni”, punto. E proprio per questo vengono adattati con una libertà che oggi sarebbe impensabile — nomi cambiati, dialoghi riscritti, tono spesso ricalibrato.

Il titolo italiano non è una traduzione, ma una creazione. Serve a rendere il prodotto immediato, riconoscibile, quasi domestico. E funziona perché è semplice, ritmico, visivo: “Gigi” è un nome che chiunque può sentire come vicino, mentre “la trottola” costruisce subito un’immagine mentale, qualcosa che gira, che non sta fermo, che sfugge al controllo.

Questo tipo di adattamento era la norma: i personaggi venivano rinominati, infatti Kappei diventa Gigi, con cognome addirittura anglicizzato in Sullivan e l’intero impianto veniva ricalibrato per il pubblico italiano. Non si cercava fedeltà, ma efficacia, ed è proprio questa efficacia che ha reso la serie memorabile. Non tanto per quello che era in origine, ma per come è stata “rifatta” nel passaggio culturale.

Trama (senza spoiler)

La storia segue Kappei Sakamoto (坂本勝平, Sakamoto Kappei) – ribattezzato Gigi Sullivan (come già detto) – un ragazzo di bassa statura ma dotato di un’energia fuori dal comune e di un talento incredibile nelle attività sportive, in particolare nel basket. Trasferitosi a Tokyo per studiare al liceo Seirin, Gigi viene ospitato dalla famiglia di Akane Aki (秋あかね, Aki Akane, chiamata Anna in Italia), una ragazza dolce e gentile della quale si innamora immediatamente.

Il suo obiettivo diventa così non solo quello di distinguersi nello sport, ma anche di attirare l’attenzione di Anna, spesso con comportamenti esagerati e decisamente fuori dagli schemi. A complicare le cose ci pensa Seiichirō (诚一郎, Seiichiro, soprannominato Salomone), il cane della ragazza, estremamente geloso e sempre pronto a mettergli i bastoni tra le ruote.

Entrato nella squadra di basket della scuola, allenata da Gloria, Gigi si scontra fin da subito con le regole e la disciplina del gruppo, creando non pochi problemi ai suoi compagni. Tra questi ci sono Kaoru Tachibana (立花かおる, Tachibana Kaoru, in Italia Thomas), il capitano spesso sfortunato, Kyōshirō Nemuri (狂四郎, Kyōshirō, in Italia Adamo), affascinante e innamorato proprio di Gloria, e Little John, forte ma dal carattere buono. Nonostante il caos che porta con sé, Gigi dimostra presto di avere capacità straordinarie, riuscendo a stupire sia i compagni che gli avversari. Durante le varie competizioni sportive, il protagonista affronta rivali sempre più particolari e fuori dal comune, tra cui Daiba (Alan), giocatore di grande talento e legato al passato di Anna, che rappresenta uno dei suoi principali avversari. Le partite diventano così un mix di abilità atletica, trovate assurde e momenti comici, dove il talento puro di Gigi si intreccia con situazioni imprevedibili.

Parallelamente alle sfide sportive, la serie racconta anche la crescita del protagonista, il suo rapporto con gli altri e il modo in cui cerca di trovare il proprio posto, tra amicizie, rivalità e sentimenti. A fare da sfondo, un mondo scolastico vivace e sopra le righe, in cui ogni gara diventa uno spettacolo esagerato e divertente.

Episodi

La serie fu prodotta da Tatsunoko Production (タツノコプロ, Tatsunoko Puro), famosa per Kyashan, Hurricane Polymar, Yattaman, Judo Boy, Tekkaman e tanti altri e trasmessa su Fuji TV dal 4 ottobre 1981 al 26 dicembre 1982, per un totale di 65 episodi di circa 21 minuti ciascuno. I registi principali sono Masayuki Hayashi (林 正之, Hayashi Masayuki) e Seitarō Hara (原 誠太郎, Hara Seitarō), famoso anche per Muteking. Lo staff vanta artisti come Sadao Miyamoto (宮本 貞夫, Miyamoto Sadao) al character design e Koba Hayashi (林 コバ, Hayashi Koba, scomparso l’11 gennaio 2016) come compositore delle musiche. In Italia il doppiaggio storico è stato curato da CRC e diffuso da Mondo TV a partire dal 1986 (su emittenti locali e successivamente satellitari). Come spesso accadeva in quegli anni, anche i nomi dei personaggi furono completamente italianizzati (ad esempio, Kappei Sakamoto divenne “Gigi Sullivan”, Akane Aki “Anna”, Seiichirō “Salomone”).

La serie mescola fedelmente la trama base del manga, ma con l’anime si aggiunsero molti contenuti originali: episodi speciali in cui Gigi tenta sport insoliti (sumo, triathlon, golf, hockey su ghiaccio) e perfino brevi saghe avventurose o fantascientifiche non tratte dal manga. In sostanza, oltre al basket il protagonista compete in ogni disciplina immaginabile, offrendo spunti comici sempre nuovi.

Manga one-shot

Dash Kappei nasce originariamente come un manga serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Sunday della Shōgakukan (小学館, Shōgakukan) dal 1979 al 1982. In Giappone è composto da 158 capitoli raccolti in 17 volumi. In Italia il manga è stato pubblicato da Star Comics (collana “Mitico”) tra il 2000 e il 2002 in 25 volumi, espandendo i volumi originali con ulteriori dettagli. Non esistono one-shot o mini-episodi separati; l’anime segue la storia principale con qualche deviazione comica dovuta alla rapidità di produzione.

Quello che colpisce leggendo il manga oggi — e che spesso viene un po’ “smussato” nei ricordi legati all’anime — è il tono. Non è semplicemente una storia sportiva: è una commedia demenziale molto spinta, con gag ripetitive, situazioni volutamente sopra le righe e una comicità che gioca continuamente sul limite del grottesco.

È una parodia continua dell’eroe sportivo, dove il protagonista non è disciplinato o “esemplare”, ma istintivo, esagerato e spesso fuori controllo. Questo elemento era già presente nel manga e spiega perché l’anime sia stato, tutto sommato, abbastanza fedele nello spirito.

La casa editrice Star Comics ha rilanciato il manga di Dash Kappei con una nuova edizione rinnovata pubblicata nel 2023, pensata anche per il pubblico dei collezionisti. Questa “New Edition”, firmata sempre da Noboru Rokuda, si articola in 9 volumi e ripropone il classico in un formato più grande rispetto alle edizioni precedenti, con sovracoperta lucida e alcune pagine a colori che ne esaltano la resa visiva.

Stile visivo e qualità dell’animazione

Lo stile grafico è tipico degli anime sportivi anni ’80. Il character design e i tratti dei personaggi sono piuttosto “datati” e riconoscibili: i visi assumono smorfie esagerate durante le scene comiche, e i gesti di Gigi sono enfatizzati da carrellate e rallentamenti ad effetto. Notevole è la fluidità delle animazioni sportive: i momenti di gioco a basket, in particolare, presentano movimenti rapidi e coordinati che molti fan definiscono superiori alla media del 1981. I colori sono vivaci e gli sfondi – pur semplici – supportano l’azione senza distrarre. In generale, pur essendo visibilmente rétro, l’animazione riesce a conferire ritmo alle gag.

Musiche

I temi musicali rispecchiano il mood festoso della serie, con arrangiamenti basati sui primissimi sintetizzatori – una scelta che, a detta dei fan, le rende sorprendentemente “moderne” rispetto all’anno di produzione.

La sigla iniziale giapponese: “ミタイモノミタイ” (Mitai Mono Mitai), interpretata dal duo KiKi

La sigla finale giapponese: “青春ダッシュ” (Seishun Dash), anch’essa cantata dai KiKi.

Mentre la sigla iniziale italiana: “Gigi la trottola”, cantata dal gruppo I Cavalieri del Re. Questo brano fu scritto e arrangiato da Riccardo Zara.

Film animati OAV

Non risulta alcun lungometraggio dedicato a Gigi la Trottola, nemmeno live action, ne spin-off o crossover.

Ordine cronologico

Ordine per vedere Gigi la trottola

1979-1982 – leggi prima il manga originale Dash Kappei. 1981-1982 – guarda la serie TV Dash! Kappei (Gigi la Trottola) episodio per episodio.

(Per chi volesse il doppiaggio italiano storico, nel 2019 la Yamato Video ha ripubblicato la serie in cofanetti DVD/Blu-ray.)

Premi

Non emergono premi, nomination o riconoscimenti di rilievo per Gigi la Trottola né per il suo autore Noboru Rokuda. L’opera è piuttosto ricordata come anime di culto, senza passaggi obbligati per concorsi ufficiali.

Videogiochi

1982 – Dash Kappei (Bandai, Game & Watch – console portatile LCD) – videogioco elettronico sportivo a cristalli liquidi. Il giocatore simula partite di basket con comandi semplici, seguendo lo spirito “sportivo-demenziale” dell’anime. (Non risultano altri titoli per console o computer legati al franchise.)

Censura italiana

La versione italiana subì pochissime modifiche rispetto all’originale. I dialoghi furono adattati ma mantennero quasi tutte le gag demenziali sul protagonista “pervertito”. L’unico intervento significativo fu la sostituzione dei nomi (come spiegato prima); il contenuto rimase sostanzialmente integro, a testimonianza che la comicità “spinta” (anche se oggi considerata controversa) fu trattata bonariamente.

Curiosità

Dash Kappei non fu concepita originariamente dall’autore: Noboru Rokuda stava lavorando a serie più drammatiche (come i suoi lavori successivi), quando l’editor di Shogakukan gli chiese di creare un manga sportivo comico per cavalcare il successo di L’idea dioriginariamente dall’autore:stava lavorando a(come i suoi lavori successivi), quando l’editor digli chiese di creare unper cavalcare il successo di Lamù . Da qui nacque Gigi la Trottola come lo conosciamo.

In Spagna la serie fu trasmessa con il titolo Chicho Terremoto e divenne anch’essa molto popolare . Questo conferma l’ appeal internazionale (almeno europeo) del personaggio, anche se adattato con un altro nome comico.

Negli anni ’80 Gigi la Trottola venne trasmesso quasi esclusivamente sulle TV regionali italiane , il che lo rese meno “visibile” rispetto ad anime comparabili mandati in prime time nazionali. Solo negli anni 2000 arrivò su canali satellitari come Cooltoon e Man-ga.

Citazioni cinematografiche: La serie è ricca di parodie di film famosi dell’epoca e di altri anime . Spesso le trasformazioni di Gigi o le sue entrate in scena mimano pose da supereroi o icone del cinema d’azione anni ’80.

La è ricca di parodie di e di altri . Spesso le o le sue mimano pose da o icone del Censura minima: come detto, quasi nulla venne tagliato ; in particolare, non furono “addolcite” le gag sulle mutandine, anzi rimase inalterato il leitmotiv per cui Gigi considera simbolo di purezza le mutandine bianche.

Alcuni siparietti dell’anime erano quasi educativi: Salomone ogni tanto interrompeva la storia per “spiegare” le regole del basket (e talvolta di altri sport) ai giovani telespettatori.

Nel 2019 la Yamato Video ha ripubblicato Gigi la Trottola in due cofanetti (DVD e Blu-ray), recuperando il doppiaggio storico italiano e offrendo sottotitoli fedeli.

Il finale diverso: Mentre l’anime si conclude in modo piuttosto classico, il manga originale ha un tono molto più surreale e grottesco nel finale, che non è mai stato trasposto fedelmente in animazione.

Conclusione

Gigi la Trottola rimane un classico del decennio d’oro degli anime trasmessi in Italia. Con la sua formula sportiva+demenzialità, è un’opera capace di divertire ancora oggi chi la scopre, unendo azione sportiva e comicità sopra le righe. Lo stile invecchiato dell’animazione viene compensato dal ritmo vertiginoso delle storie e dalla colonna sonora energica: insomma, è un anime di nicchia amatissimo da una folta schiera di nostalgici, che ancora ricordano il piccolo Gigi scattare come una trottola per tutto il campo.

Per apprezzarla al meglio si consiglia la visione in lingua originale con i sottotitoli in italiano, attualmente è possibile acquistarla o noleggiarla.

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Buona visione



*Anime

Gli anime sono produzioni animate provenienti dal Giappone, disponibili in TV, al cinema o sulle piattaforme di streaming. A differenza dei cartoni animati occidentali, gli anime si distinguono per il loro stile artistico distintivo, trame avvincenti e una grande diversità di generi, che includono azione, commedia, fantasy e dramma.

Si dividono in:

Kodomo (dal giapponese bambino/a) rivolto ad un pubblico di bambini. Esempi: Doraemon, Pokemon e Heidi.

Shōnen (dal giapponese ragazzo) per un pubblico di ragazzi adolescenti. Esempi: Dragon Ball, One Piece e Naruto.

Shōjo (dal giapponese ragazza) indirizzati ad un pubblico di ragazze adolescenti Esempi: Sailor Moon, Mila e Shiro e Kiss me Licia.

Seinen (dal giapponese uomo giovane) destinati ad un pubblico adulto maschile dai 18 anni in su. Esempi: Berserk, Vinlad Saga, Psycho Pass.

Josei (dal giapponese donna) per un pubblico adulto femminile. Esempi: Nana, Paradise Kiss e Vampire Knight.

**Manga

I manga sono fumetti giapponesi. Si distinguono per alcune caratteristiche uniche. Innanzitutto, la lettura avviene sempre da destra verso sinistra, partendo dall’ultima pagina. Molti manga sono stampati in bianco e nero, focalizzandosi sul dettaglio del tratto e sull’espressività dei personaggi. Lo stile di disegno è spesso caratterizzato da occhi grandi e intensi, capelli dalle forme e colori vivaci, e un’enfasi sulle reazioni emotive attraverso espressioni facciali e simbolismi visivi.

***Spokon

Il termine spokon (スポ根) nasce in Giappone dall’unione di “sport” (スポーツ, supōtsu) e “konjō” (根性), che significa grinta, forza di volontà. Questo genere racconta storie sportive dove l’elemento centrale non è solo la competizione, ma soprattutto il percorso interiore dei protagonisti, fatto di sacrifici, allenamenti estenuanti e determinazione incrollabile. Lo spokon celebra la volontà di non arrendersi mai, trasformando lo sport in una scuola di vita. È un racconto epico in cui ogni partita è una battaglia, e ogni sconfitta diventa un passo verso la crescita.

Manga one-Shot

Nel mondo del manga, un one-shot è una storia autoconclusiva, generalmente pubblicata in un singolo capitolo, che presenta una trama completa con personaggi, ambientazione e conclusione all’interno di un numero limitato di pagine. La sua caratteristica fondamentale è l’autonomia narrativa: non prevede seguiti o serializzazioni, e si sviluppa interamente in una sola pubblicazione, anche se può variare in lunghezza da una quindicina a oltre cento pagine.

Mecha

Il termine mecha (メカ) — abbreviazione di mechanical — indica un genere dell’animazione e del fumetto giapponese incentrato su robot giganti pilotati o controllati da esseri umani. Nato negli anni ’60 con serie come Tetsujin 28-go (鉄人28号), il genere esplose nel decennio successivo grazie a Mazinga Z (マジンガーZ) di Gō Nagai, che introdusse l’idea del pilota all’interno del robot, trasformando la macchina in un’estensione dell’uomo.

Negli anni ’70 e ’80 i mecha divennero un fenomeno di massa, evolvendosi in due filoni principali:

Super Robot , dominato da eroi invincibili e battaglie spettacolari come , Ufo Robot Goldrake , Daiking, Getter Robot. , dominato da eroi invincibili e battaglie spettacolari come Jeeg Robot d’acciaio

Real Robot, più realistico e militare, inaugurato da Mobile Suit Gundam ( 機動戦士ガンダム ) nel 1979, dove i robot sono armi e i conflitti hanno un peso politico e umano, Macross, Patlabor, Armored Trooper VOTOMS.

Il fascino dei mecha risiede nel loro equilibrio tra potenza tecnologica e dramma umano: sono storie che raccontano la fusione tra l’uomo e la macchina, tra progresso e identità, tra mito e futuro.

Negli anni ’90 e 2000 il genere si è rinnovato con opere più psicologiche come Neon Genesis Evangelion (新世紀エヴァンゲリオン, Shin Seiki Evangerion) di Hideaki Anno, e più di recente con rivisitazioni moderne come Code Geass (コードギアス) o Gurren Lagann (天元突破グレンラガン, Tengen Toppa Guren Ragan).

Manhwa

Il termine manhwa indica i fumetti prodotti in Corea del Sud, e in alcuni contesti si riferisce anche al fumetto coreano in generale. La parola è composta da due ideogrammi cinesi: “man” (漫) che significa “libero, spontaneo, senza limiti” e “hwa” (畵) che significa “disegno, pittura”. Quindi, letteralmente, manhwa può essere tradotto come “disegno spontaneo” o “fumetto libero”.

Il manhwa si distingue dal manga giapponese soprattutto per stile grafico, formato di pubblicazione e modi di lettura:

Formato e distribuzione: tradizionalmente pubblicato su riviste settimanali o mensili, spesso in bianco e nero, ma con la crescente diffusione dei webtoon, molti manhwa oggi sono realizzati per la lettura digitale, con pagine verticali ottimizzate per smartphone.

Stile artistico: i tratti tendono a essere più realistici rispetto al manga, con attenzione ai dettagli architettonici e all’abbigliamento.

Temi e target: i manhwa spaziano dai generi romantici e scolastici agli action, horror e fantasy, spesso con una narrazione più matura e drammatica, riflettendo differenze culturali tra Corea e Giappone.

In sintesi, il manhwa è il corrispettivo coreano del manga giapponese, ma con caratteristiche peculiari che lo rendono immediatamente riconoscibile, soprattutto nella grafica e nella fruizione digitale moderna.

***OAV o OVA

L’OAV (Original Animation Video) è un episodio o una serie di episodi anime che vengono prodotti direttamente per il mercato home video (VHS, DVD, Blu-ray, streaming on demand) senza essere trasmessi prima in televisione o al cinema. Pensa agli OAV come a degli “speciali” o delle “uscite dirette per il video” che spesso approfondiscono storie secondarie, esplorano universi alternativi o continuano trame di serie TV già concluse, offrendo maggiore libertà creativa rispetto alle produzioni destinate al palinsesto televisivo.

Moe

La parola “moe” (萌え) è un termine giapponese usato nel mondo degli anime e manga per descrivere un sentimento di affetto, attrazione o tenerezza verso un personaggio (di solito femminile) che ha caratteristiche adorabili, ingenue o protettive.