Gigli di Barra, Manfredi: Quest’anno festa organizzata dal Comune

“In totale sinergia con le associazioni rappresentative del territorio, ho voluto fortemente rilanciare l’antica tradizione dei Gigli di Barra. Per la prima volta è l’amministrazione comunale ad organizzare la Festa nel quartiere insieme alle associazioni storiche. Per questo motivo abbiamo deciso di dare vita ad un’apposita fondazione pubblica: una scelta basata sulla volontà di valorizzare una festa popolare nel segno del radicamento territoriale, della legalità e della cultura. Un impegno di tutto il Comune per l’intera area orientale della città”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, alla presentazione del calendario delle manifestazioni legate alla festa questa mattina nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo. Presenti anche il presidente della Municipalità VI Alessandro Fucito e l’assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato.

Dal 31 agosto al 25 settembre torna, dopo tre anni di pausa, la Festa dei Gigli di Barra, tradizionale e attesissimo appuntamento per tutto il quartiere. Un evento che affonda le sue radici nella storia e nella cultura del territorio (a Barra si trovano tracce della Festa già dal 1822), che definisce l’identità del quartiere e che da quest’anno può contare anche sull’intervento del Comune di Napoli attraverso la nascita della fondazione “I Gigli di Barra”. Un passo importante per l’ulteriore tutela di una festa tra le più antiche del territorio campano, che si anima grazie al fondamentale apporto delle varie associazioni del quartiere, per la valorizzazione dell’intera Municipalità VI e del territorio di Barra. Di origine religiosa, dedicata a Sant’Antonio e Sant’Anna, la Festa consiste nel trasportare maestosi obelischi di legno (i cosiddetti Gigli) di forma piramidale. Ciascun obelisco è portato in spalla da circa 120 persone a ritmo di musica, con esibizioni più o meno complesse. Gli obelischi in totale sono sette e sono opera della maestria dei componenti di altrettante associazioni: Amici miei, Bravi 93, Core Nfest, Parthenope, Passione Infinita, La formidabile, La forza della vita.