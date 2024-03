Gimme Dance Competition, al Palastudio di Cinecittà invasione di centinaia di giovani talenti

di Massimiliano Craus

Roma caput mundi della danza di nome e di fatto con il Gimme Dance Competition, in scena al Palastudio di Cinecittà World. A Castel Romano saranno certamente avvezzi alle masse ma, domenica 5 maggio, ci sarà una pacifica invasione dei baldi giovani di Giovanbattista Russo. Chi sono? Facile a dirsi, sono le centinaia e centinaia di giovani talenti pronti a cavalcare l’onda danzante del Gimme Dance Competition, giunto quest’anno al nono anno dalla primissima edizione del 2016. Sono passati anni ma non l’adrenalinica atmosfera che, tra i viali di Cinecittà World, non potrà che crescere a dismisura. Insieme al Csennazionale diretto fa Francesco Proietti, la Signs Productions di Giovanbattista Russo ha pensato a tutto per bissare il successo fatto registrare lo scorso 17 marzo con READY2RUMBLE, evento capace di registrare un boom incredibile di presenze al Teatro Orione di Roma. A dare manforte al movimento bastino i numeri di un concorso totalmente dedicato alla street dance riassunti brevemente con 112 coreografie, 732 ballerini e 1560 spettatori provenienti da tutte le regioni italiane. Il direttore artistico Giovanbattista Russo ed il suo team di Signs Productions hanno le carte in regola per puntare ad un ulteriore step.

“Il Gimme Dance Competition è un immenso palcoscenico di arte e di possibilità – ci spiega infatti il direttore – ed è dedicato alle danze accademiche e alla street dance, con un montepremi complessivo di 8.500 euro tra premi in denaro e borse di studio nazionali ed internazionali. Oltre alla fiducia del presidente nazionale dello CSEN Francesco Proietti, quest’anno avremo partnership sorprendenti che si aggiungeranno alle storiche conferme. L’ultima edizione del concorso, tenutasi all’Auditorium del Massimo, ha registrato numeri straordinari con 1230 ballerini e 2400 spettatori. Tuttavia quest’anno il Gimme promette di superare ogni record precedente. Gli artisti avranno l’opportunità di esibirsi il prossimo 5 maggio su un palcoscenico di 25×21 metri, in uno spazio futuristico che sfida ogni schema e anticipa il futuro della danza in Italia.” Numeri e obiettivi sul lungo termine sono i due elementi su cui la direzione artistica ha poggiato le basi del prossimo Gimme. Creato nel 2016 in seno alla Signs Productions Giovanbattista Russo, in collaborazione con Jessica Passerini, Daniele Pasquini, Eleonora Gabrielli e Barbara Rizzotti, il Gimme è infatti pronto ad accogliere il popolo della danza in festa. Location e clima faranno il resto! Del resto già nel 2016 l’evento attirò la community internazionale del mondo delle urban dance e, sempre in quella prima storica edizione, ospitò come testimonial d’eccezione la piattaforma internazionale B Boy World. Ma a corollario di questo impegno profuso negli anni è stata studuiata a tavolino una commissione di spicco con nomi internazionali della danza e del mondo dello spettacolo televisivo quali Francesco Gammino, Gian Maria Giuliattini e Dalila Frassanito per la sezione accademica mentre per la street dance ci saranno Alex Orlando, Orlando Moltoni e Jessica De Maria.

“Gimme Dance Competition è diventato un evento cult della danza italiana – aggiunge Russo – e quest’anno ci stiamo preparando per offrire l’edizione più grande e spettacolare di sempre. Invitiamo tutti gli amanti della danza a unirsi a noi per questa straordinaria celebrazione dell’arte e della creatività: a detta di tutti, i nostri eventi sono diversi, unici e vi trasporteranno in un mondo nuovo, un mondo dove i veri protagonisti saranno i danzatori, i coreografi ed il nostro splendido pubblico.” Conti alla mano pare che proprio l’effetto domino del web abbia già attirato molti talenti nell’area gravitazionale del Gimme pertanto, oggi più che mai, conviene precipitarsi a prenotare il proprio posto nel Gimme 2024 presso Cinecittà World. Per ulteriori informazioni e per prenotare i biglietti si suggerisce di visitate il sito ufficiale all’indirizzo https://www.cinecittaworld.it/it/vendita/biglietti?coupon=GIMME mentre per comunicare con la direzione si invita a scrivere all’indirizzo di posta elettronica info.s24.productions@gmail.com.