Ginnastica, Europei: oro di Alice D’Amato alle parallele

Alice D’Amato ha vinto la medaglia d’oro nelle parallele agli Europei di ginnastica artistica di Antalya. E’ la terza medaglia per l’atleta azzurra – dopo dopo l’argento a squadre e il bronzo nell’All around, che ieri ha dedicato alla pallavolista Julia Ituma morta a Istanbul – conquistata poco dopo il secondo posto della sorella Asia al volteggio. Per l’Italia è il quinto podio in questa edizione della rassegna continentale. La medaglia argento è stata conquistata dalla britannica Rebecca Downie, il bronzo dalla tedesca Elisabeth Seitz.