Ginnastica, Raffaeli oro nel cerchio e bronzo nella palla

Roma, 24 ago. (askanews) – Sofia Raffaeli ha conquistato la medaglia d’oro d’oro nel cerchio ai Mondiali di ginnastica ritmica in corso a Rio de Janeiro. L’azzurra ha preceduto la bulgara Stiliana Nikolova, argento, e la tedesca Anastasia Simakova, bronzo. Successivamente Raffaeli ha conquistato la medaglia di bronzo nella palla. Davanti a lei la tedesca Darja Varfolomeev, oro con 29.850, e la statunitense Rin Keys, argento con 29.050. Sesto posto per l’altra azzurra, Tara Dragas, con 28.050. Sono tre le medaglie per Sofia Raffaeli, dopo il bronzo conquistato nell’All Around.