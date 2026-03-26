Ginnastica ritmica, Evoluzione Gymnikos protagonista alla Coppa Campania ASI

di Giuseppe Ilario

L’ASD di Avellino “Evoluzione Gymnikos” di Marina De Santo è stata tra le protagoniste della settima edizione della Coppa Campania ASI di ginnastica ritmica, organizzata dalla Polisportiva Bellona, il 14 e 15 marzo 2026 al Palasport di Aversa.

Le atlete irpine si sono distinte per la pregevole tecnica e per la puntuale esecuzione degli esercizi nella importante competizione regionale che ha visto la partecipazione di circa seicento ginnaste. Sono salite sul gradino più alto del podio: Vittoria Barretta nella categoria Senior, Ludovica De Benedetto, Rosanna Iandolo, Micol Noschese, Silvana Tangredi ed Eleonora Slipushchenko nella categoria Junior allieve. Quest’ultima originaria dell’Ucraina e residente in Capriglia Irpina ha ricevuto i complimenti, tramite un post su facebook, dall’Amministrazione del suddetto Comune situato alle falde del Partenio.