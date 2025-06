Gino Fastidio lancia “Trockstar”: il disco che unisce punk, synth e comicità dissacrante

Dopo la pubblicazione del singolo “È gas”, divenuto virale sui social, Gino Fastidio, cantautore comico partenopeo, vuole conquistare la scena musicale con il suo primo album “Trockstar”, disponibile da oggi sulle piattaforme digitali per Full Heads Records. Prodotto da Graf srl con il sostegno di Nuovo IMAIE, il disco, si afferma in una nota, “è un viaggio anarchico tra punk rock, synth distorti e cabaret surreale, firmato da uno degli artisti più iconici dell’underground italiano”. L’album verrà presentato con un live showcase il 13 giugno (ore 22) nel Punk Tank Cafè a Napoli. “Trockstar” (“Se dal Rap è nata la Trap dal Rock nasce il Trock” precisa Gino Fastidio) è un manifesto di 16 tracce che “unisce la potenza del synth punk alla comicità intelligente”. Testi dadaisti, elettronica cantautorale fino alle frecciate socio-politiche, Gino Fastidio, si mette in evidenza, “ridefinisce il concetto di musica comica, trasformandola in arte dissacrante, imprevedibile e politicamente scorretta”. Nato come frontman di una band punk-grunge nel 2005, Gino Fastidio “è diventato celebre per caso grazie a tormentoni televisivi come “sdeghedè sdeghedè ” e apparizioni in programmi come Made in Sud (Rai2), Colorado , Stasera tutto è possibile e di recente Audiscion”. Ma ora, con “Trockstar”, abbandona temporaneamente i riflettori del piccolo schermo per riappropriarsi della sua identità musicale: “Questo disco è una liberazione. Dopo anni a fare solo il comico, ho detto: ‘Basta, torno a far casino con la chitarra’. È punk, sporco o sbagliato… ma è mio. E poi, chi l’ha detto che non si può ridere senza esprimere il disagio che mi/ci circonda?!” dice l’artista. Nato nel marzo 2005 come progetto discopunk demenziale, Gino Fastidio esordisce come trio con un sound travolgente e testi satirici, capaci di far ridere ma anche riflettere. Tra il 2005 e il 2009, il gruppo pubblica tre autoproduzioni che ne cementano la reputazione underground. “Dopo anni di live travolgenti e una givetta fatta di palchi improvvisati – si afferma ancora – Gino , il frontman, decide di cambiare rotta. Si avvicina al cabaret, frequentando laboratori teatrali, e nel 2009 inizia una nuova avventura da solista. Armato della sua chitarra rosatronica e dalla tastiera robotronica , diventa un cantautore comico , un ibrido tra musicista e comico che presto rivelerà un’intuizione geniale. La è svolta un successo: approda in televisione, conquistando programmi come Made in Sud, Colorado, Stasera tutto è possibile , Mad in Italy e Audiscion”.