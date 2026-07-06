Gino Paoli e Ornella Vanoni, l’Ischia Global rende omaggio a due leggende della canzone italiana

Mercoledì 15 luglio a Casamicciola il tributo del festival ai due grandi artisti da poco scomparsi

Sarà dedicato a Gino Paoli e Ornella Vanoni uno dei momenti più significativi della 24ª edizione dell’Ischia Global Film & Music Festival (12-19 luglio). Il tributo si terrà mercoledì 15 luglio a Casamicciola Terme.

L’annuncio è stato dato oggi dal sindaco di Casamicciola, Giosi Ferrandino, e dal produttore del festival, Pascal Vicedomini.

Saranno Lina Sastri, accompagnata dal maestro Adriano Pennino, e la storica band di Gino Paoli, guidata da Dario Picone, a rendere omaggio a due artisti che hanno contribuito a scrivere pagine indimenticabili della storia culturale di Ischia. Tra gli ospiti invitati anche Paola Penzo, moglie di Gino Paoli.

Paoli e Vanoni sono legati all’Isola Verde sin dagli anni della loro giovinezza artistica, quando si esibivano tra gli storici locali Rancio Fellone e il Castiglio d’Aragona, contribuendo a una stagione irripetibile di musica, spettacolo e mondanità che ha fatto conoscere Ischia nel mondo.

Il tributo ricorderà anche alcune delle pagine più emozionanti della storia recente del festival: il concerto di Gino Paoli al Regina Isabella nel 2013, applaudito con una standing ovation da Sting e Trudie Styler in prima fila, e il significativo incontro sul palco dello stesso Regina Isabella con Antonello Venditti e l’amico imprenditore Giancarlo Carriero. Una memoria che si lega anche alla straordinaria serata romana che vide insieme Sting, Bruce Springsteen e Gino Paoli, simbolo dello spirito internazionale di Ischia Global.

«Con questo omaggio – dichiara Pascal Vicedomini, fondatore e produttore di Ischia Global – vogliamo ricordare due giganti della musica italiana e il loro rapporto autentico con Ischia. Gino Paoli e Ornella Vanoni appartengono alla storia culturale dell’isola e alla memoria più sincera del nostro festival. Il ricordo del concerto di Paoli al Regina Isabella, della standing ovation di Sting, dell’incontro con Antonello Venditti e Giancarlo Carriero e della straordinaria serata con Bruce Springsteen rappresentano alcuni dei momenti più belli vissuti in oltre vent’anni di Ischia Global. A loro, e a tutti gli artisti che hanno condiviso con noi questa meravigliosa avventura, va oggi la nostra più profonda gratitudine per aver contribuito a scrivere la storia del festival e a renderlo un punto di riferimento internazionale per il cinema, la musica e la cultura.»

L’Ischia Global Film & Music Festival è organizzato dall’Accademia Internazionale Arte Ischia con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Campania.