Gio Evan torna con “Spirito Guida”: una carezza poetica tra spiritualità e leggerezza

È disponibile da oggi “Spirito Guida”, il nuovo brano dell’eclettico Gio Evan, pubblicato da Lovassai SRL. Un pezzo che è molto più di una canzone: è un invito alla gioia, alla leggerezza, ma anche alla consapevolezza.

Con un sound estivo, fresco e coinvolgente, “Spirito Guida” si presenta come una riflessione musicale sulla spiritualità quotidiana, capace di parlare a giovani e adulti con tono lieve ma pieno di significato. È una traccia che suggerisce di prendere sul serio la vita, ma non troppo, imparando a sorridere anche delle domande più grandi.

«Spirito Guida è il singolo dedicato ai bambini, all’innocenza – racconta Gio Evan – È una canzone che invita alla gioiosità perché crediamo sia l’energia più pulita che possiamo donare alla vita, alla terra, ai nostri dintorni. È un invito alla leggerezza senza disperdere princìpi. Una traccia di allegria seria, di qualità, buona per celebrare il buonumore».

Gio Evan non è solo un cantautore. È scrittore, poeta, umorista e performer. Dal 2007 in poi ha trasformato la sua vita in un lungo viaggio: a piedi o in bici tra India, Sud America ed Europa, vivendo accanto a sciamani e maestri spirituali. In Argentina riceve il nome “Gio Evan”, diventato oggi sinonimo di uno stile unico che fonde poesia, musica e riflessione.

Dal primo libro “Il florilegio passato” ai progetti di arte di strada in Francia, passando per il debutto musicale con “Le scarpe del vento”, Gio Evan ha costruito un universo artistico poliedrico. Dopo album come “Biglietto di solo ritorno”, “Natura Molta”, il successo sanremese con “Arnica”, e l’ultimo lavoro “Ribellissimi”, l’artista ha conquistato anche il teatro con il tour “Fragile/Inossidabile”, sempre sold-out.

Tra i suoi progetti più amati c’è Evanland, il festival dell’interiorità nato nel 2022, che tornerà il 26 e 27 luglio 2025 con una special edition di 48 ore ad Assisi. Intanto, Gio Evan è stato tra i protagonisti del Concerto del Primo Maggio 2025, dove ha presentato il singolo “L’universo da fermo” e annunciato il suo nuovo romanzo “Le chiamava persone medicina” (Rizzoli), accompagnato da un nuovo tour teatrale intitolato “L’affine del mondo”.