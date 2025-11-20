Giocare con la guerra

Marte, dio della guerra, si starà deliziando nel venire edotto puntualmente sugli episodi violenti e anche più che stanno connotando le umane vicende.

Sono quelle scaturenti dalle guerre in corso. Solamente un gradino più in basso della scala della violenza, si va concretando la caduta di un’altra antica divinità romana, anche se con ritmi meno accelerati. Il divo Mercurio è il soggetto preso in considerazione per quanto attiene a alcune delle attività da lui protette: la produzione e il commercio. Il comune osservatore degli eventi, con prosieguo dell’attività nel commento delle vittime e delle distruzioni che non accennano né a rallentare né tantomeno a chetarsi, è sempre attivo. Per tanto non arriva, nei suoi pensieri, a capacitarsi del perché sta venendo fuori tanta violenza, originata da decisioni che dovrebbero invece condurre a trovare un punto di incontro tra le parti. Ciò deve valere principalmente per i diversi argomenti scottanti che continuano senza interruzione a guadagnare terreno. Si tratterebbe perciò di accordarsi secondo considerazioni in grado di tracciare un sentiero costruito a regola d’arte per durare. La difficoltà più dura da rimuovere sarà quella di far fronte a impegni presi con troppa superficialità. Un brano musicale di Venditti faceva riferimento a due mancanze importanti nel corredo di un contestatore operante nel periodo a cavallo tra la fine degli anni ’60 e l’inizio dei ’70. ll cantautore, intervenendo nel delirio di un sedicente intellettuale, gli faceva ripetere di non condividere l’intenzione di fare dimostrazioni violente perché non ne vedeva il senso e poi non aveva l’elmetto… Come modo di ragionare e di esprimersi materialmente, da allora a oggi, tranne le proporzioni dei fatti, è cambiato tanto poco quanto niente.