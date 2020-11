Oggigiorno chiunque può effettuare in autonomia degli investimenti finanziari. Ciò è reso possibile grazie alla diffusione di internet, che permette di fare trading online anche comodamente da casa propria.

Proprio per questo esistono tantissimi broker che promettono investimenti a costi moderati e ottimi servizi per investire in borsa nel migliore dei modi. Questo, ovviamente, non significa che “giocare in borsa” sia facile. Se lo è da un punto di vista “tecnologico”, grazie agli strumenti messi a disposizione dei broker, lo è meno da un punto di vista tecnico visto e considerato che è fondamentale avere delle adeguate competenze di base.

Danto questo concetto per assodato, non si può non ribadire quanto sia importante la scelta del broker. Non è un caso, infatti, che enti come la CONSOB si occupano proprio di verificare l’idoneità di queste società, pertanto, se un broker non è certificato dalla CONSOB (o da un altro organo europeo) sarà probabilmente da evitare.

Tra i broker certificati più utilizzati in Italia abbiamo Plus500, che andremo a conoscere nel corso di questo articolo partendo dallimportante approfondimento che si può trovare nella guida a plus500 di giocareinborsa.com.

Come giocare in borsa con Plus500

Plus500 è uno dei broker più longevi tra quelli presenti sul panorama italiano. Il broker è infatti attivo dal 2008 ed è stato fondato in quella data in Inghilterra.

La società può oggi contare su un fatturato di 345 milioni di dollari circa, essendo anche quotata a sua volta in borsa. Ma vediamo le sue caratteristiche in quanto a broker.

Il deposito minimo è di appena 100 euro, una cifra di certo abbordabile anche da piccoli risparmiatori e perfetta per color che non hanno molta pratica.

Ai novizi è infatti consigliato di non impiegare da principio grosse somme di denaro, poiché la poca esperienza potrebbe rivelarsi pericolosa.

La piattaforma è molto semplice ed intuitiva, cosi da non confondere i neofiti, ma non per questo si dimostrerà lacunose o manchevole di strumenti.

Questi in verità abbondano: sono più di 2000 gli strumenti offerti da questa piattaforma, divisi tra criptovalute, azioni, ETF, mercato forex e altro ancora.

Unico limite è possedere unicamente CFD. Questo vuol dire che non sarà possibile possedere in senso pieno gli asset che andiamo ad acquistare.

Tuttavia, i CFD ci permettono di investire sia al rialzo che al ribasso, pertanto possono risultare molto vantaggiosi in certe situazioni.

Insomma, Plus500 è un ottimo broker, che può essere davvero ottimo per i novizi. Inoltre, proprio per questa categoria di utenti Plus500 permette anche di investire in borsa senza impiegare denaro reale, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Investire in borsa senza utilizzare denaro con Plus500

Per tutti coloro che non hanno ancora esperienza sui mercati Plus500 offre un conto demo, grazie al quale sarà possibile investire senza però utilizzare denaro reale.

Il broker mette a disposizione un capitale virtuale, con il quale maturare la giusta esperienza sui mercati prima di aprire un conto reale con il broker.

Ovviamente né i profitti e né le perdite saranno effettive, ma proprio per questo un utente poco esperto può familiarizzare con il mondo del trading online senza pressioni e soprattutto senza correre rischi.

Per il resto il conto demo è identico ad un conto reale, presentando gli stessi asset aggiornati in tempo reale e con le stesse oscillazioni.

Ovviamente anche gli utenti più esperti possono trarre vantaggio dal conto demo, utilizzandolo per conoscere meglio il broker e la sua piattaforma prima di decidere se coprire il deposito minimo o meno.