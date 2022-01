Giochi Preziosi entra nel capitale di Promotica

Giochi Preziosi entra nel capitale di, agenzia loyalty specializzata in soluzioni marketing per aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy. Dieci Sette, attualmente proprietaria dell’84,63% del capitale sociale di Promotica, cederà entro il 15 gennaio 500.000 azioni ordinarie dell’azienda diretta dall’a.d. Giochi Preziosi , pari a circa il 3,11% del capitale sociale, a un prezzo di 3 euro ciascuna per un