Giochi, una 53enne di Ponticelli vince un Jackpot di 20mila euro

La fortuna fa tappa in Campania grazie a Cinco, il gioco che offre un jackpot fisso di 20mila euro tutti i giorni, tutto il giorno, 24 ore su 24. Questa volta la vincitrice è una 53enne di Ponticelli, in provincia di Napoli, ad aggiudicarsi l’ambito jackpot di 20mila euro con una giocata di soli 2 euro in sala Roma, come riferisce Agipronews. La fortunata giocatrice campana ha vinto grazie al 9 di picche.

