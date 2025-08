Giochi Uniti porta negli store “Duello per Cardia”

Sarà giocAosta , la popolare kermesse del gioco che verrà ospitata nel centro di Aosta dall’8 all’11 agosto prossimi, il palcoscenico su cui farà l’esordio ufficiale “ Duello per Cardia ” (o più sinteticamente Cardia ). Il gioco di carte, portato in Italia dalla napoletana Giochi Uniti , è arrivato negli store il 1 agosto; ad Aosta si presenterà al pubblico con demo e sessioni di gioco con influencer e addetti ai lavori.

“ ‘Duello per Cardia’ – spiega Martina La Rocca , responsabile marketing di Giochi Uniti – è un gioco di carte strategico pensato per partite 1 vs. 1, ma anche per partite a squadre (2 contro 2). I giocatori si affrontano utilizzando mazzi con carte appartenenti a quattro diverse fazioni, ciascuna con un’identità tematica ben definita, con l’obiettivo di ottenere il predominio su Cardia”.

Il nuovo gioco di carte, edito dalla casa partenopea nota soprattutto per Carcassone e Catan , rappresenta una novità nel mondo dei giochi di carte: nonostante non sia infatti un tipico TCG (alla Magic: The Gathering o alla Pokémon , per rendere l’idea), strizza l’occhio a quella community per meccanich e di gioco e ambientazione .

Prima di Aosta, Cardia è stato presentato a Roma in un torneo aperto a esperti di settore, influencer, stampa specializzata e content creator dell’universo board game . L’evento di pre-release per gli addetti ai lavori, svoltosi all’Avalon di Roma, è stato strutturato come un torneo dimostrativo, durante il quale gli invitati hanno potuto provare in anteprima il gioco, esplorando le meccaniche principali, tutte le opzioni di set-up e il sistema competitivo di Cardia. “La formula del torneo – continua La Rocca – è stata scelta per mettere in evidenza l’anima duellistica del gioco e il suo potenziale in formato competitivo”.