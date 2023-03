Giochiamo al teatro, il libro di Ivan Fedele al 55° Circolo ‘M. De Vito Piscicelli’

Presentato oggi al 55° Circolo didattico “Maurizio de Vito Piscicelli” di Napoli il libro “Giochiamo al teatro” (Edizioni MEA) scritto da Ivan Fedele, comico e formatore teatrale, noto ai più per il suo ruolo nel duo comico Ivan & Cristiano, reso celebre dalle trasmissioni televisive “Made in Sud”, “Fatti Unici” e “Serata Felicità”. L’evento si è svolto presso il teatro del 55° Circolo didattico ed è stato moderato dalla giornalista Rosa Alvino.

Un manuale per insegnanti e genitori, in grado di offrire spunti, attraverso esercizi e copioni teatrali a misura di bambino, per tenere un laboratorio fai da te a scuola o a casa.

I laboratori nelle scuole

Ivan Fedele dal 1999 svolge laboratori nelle scuole e dal 2007 è fondatore e presidente dell’associazione culturale “Il Regno di Oz”, che si prefigge di educare i bambini al teatro.

Alla presentazione del libro hanno partecipato la preside dell’istituto Gabriella Talamo, che ha scritto la prefazione del libro, e Maura Striano, assessore all’istruzione del Comune di Napoli, inoltre, hanno preso la parola Cristiano Di Maio, attore e collaboratore di Ivan Fedele, e Giuseppe Di Gennaro, scrittore per l’infanzia e formatore teatrale.

Durante l’evento, l’autore ha presentato il suo metodo per educare i bambini utilizzando il suo pupazzo Ippa Filippa sottolineando l’importanza di coinvolgerli in attività ludiche e divertenti per stimolare la loro creatività e immaginazione, ha inoltre illustrato alcune attività pratiche cantando e ballando con loro.

La preside Talamo ha elogiato il lavoro di Ivan Fedele e ha sottolineato l’importanza del suo metodo di educazione per favorire lo sviluppo della loro personalità e delle loro capacità creative, l’assessore Striano ha ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale nel sostenere le attività culturali per i bambini anche con disabilità.

La presentazione del libro “Giochiamo al teatro” di Ivan Fedele è stata un successo e ha rappresentato un importante momento di riflessione sulla didattica teatrale per l’infanzia, Il libro, con il suo metodo innovativo e coinvolgente, si prefigge di diventare un importante strumento per insegnanti e genitori che vogliono educare i propri figli all’arte teatrale.