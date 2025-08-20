Gioco, all’Italia il primato europeo delle scommesse sportive

L’Italia detiene il primato europeo della raccolta nel settore delle scommesse sportive, ma questa leadership porta con sé criticità in ambiti regolatori, fiscali e sanitari: è in questo contesto che l’Eurispes ha inteso osservare il settore attraverso un report di ricerca che ne mette in luce potenzialità e aspetti critici. mercato del gioco in Italia registra una continua crescita sia in termini di ricavi complessivi sia di penetrazione digitale. Nel 2024, l’ammontare totale giocato è di oltre 157 miliardi di euro, con un incremento del 6,5 per cento rispetto all’anno precedente. Il Gross Gaming Revenue raggiunge i 21,5 miliardi di euro nel 2023, confermando l’Italia come leader europeo nel settore. Tuttavia la presenza di una rete fisica strutturata e capillare contribuisce alla salvaguardia della legalità sul territorio e assume un ruolo estremamente importante nel sostegno alle attività di prevenzione e gestione del disturbo da gioco d’azzardo.