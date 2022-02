Gioco online: cosa c’è da sapere sul gioco con vincite in denaro e su quello per puro divertimento

Il gioco online, si sa, è una realtà consolidata: in rete si può giocare in infiniti modi, su tantissimi diversi portali, e ognuno può trovare i giochi che meglio si adattano alle sue preferenze.

In questo autentico “mare magnum” di giochi, tuttavia, c’è da fare una distinzione importante, ovvero quella tra il gioco fine a se stesso, quello che viene compiuto per puro diletto, e quello che prevede vincite e puntate in denaro.

Entrambe le categorie inglobano migliaia e migliaia di giochi differenti, ma cosa c’è da sapere sull’una e sull’altra? Scopriamolo subito!

Il gioco con vincite in denaro: cosa è importante sapere per giocare in modo sicuro

Il gioco che prevede puntate e vincite in denaro è definito “gioco d’azzardo”, questa tuttavia è una definizione un po’ forte, dal momento che non è affatto detto che le giocate debbano essere azzardanti: se ci si approccia al gioco in modo sano, senza cadere in trappole mentali pericolose e senza destinare delle somme eccessive rispetto ai propri redditi, questo tipo di gioco non è che una forma di intrattenimento come tante altre.

Il rischio da evitare, ovviamente, è quello della ludopatia, una vera e propria malattia che può portare alla persona che ne è interessata delle conseguenze molto spiacevoli, non solo dal punto di vista economico, ma anche sul piano personale e sociale.

In Italia il gioco d’azzardo è legale da ormai molto tempo: tantissimi italiani amano le scommesse sportive, ma anche giochi di carte, slot e altre discipline sono assai gettonate.

Attenzione, però, perché non tutti i siti web in cui ci si può imbattere in rete sono da considerarsi sicuri.

Affinché una società possa operare legalmente, erogando appunto questo genere di servizi online come anche in negozi fisici, deve godere di un’apposita concessione da parte dello Stato.

L’ente italiano che si occupa dell’erogazione di tali concessioni è ADM, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; fino a poco tempo fa tale attività era gestita da AAMS, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, tale organo appartenente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, tuttavia, è stato successivamente incorporato nell’agenzia fiscale che si è citato.

Per verificare l’affidabilità di un sito di gioco bisogna accertarsi che, sulla relativa homepage, sia presente il logo di ADM, in alternativa sul sito Internet istituzionale dell’agenzia è presente un elenco di tutte le società concessionarie a cui si può far riferimento se si vuol fare un controllo più approfondito.

Giocare in siti di società munite di regolare concessione, ovviamente, offre solide garanzie anche per quel che riguarda il pagamento di eventuali vincite.

Il gioco senza vincite in denaro: basta scegliere un portale in linea con i propri gusti

Il gioco che non prevede vincite e puntate in denaro può essere praticato su qualsiasi sito web, senza che si debbano effettuare particolari verifiche.

Ovviamente, non tutti i siti sono uguali, e non può che essere un buon consiglio quello di optare per portali che offrono una grafica di livello, una struttura di tipo Responsive, dunque adatta anche al gioco da dispositivi mobili, e una buona quantità di giochi tra cui scegliere.

Digitalmoka, ad esempio, è considerato un vero punto di riferimento per quanto riguarda la briscola online e gli altri giochi di carte in versione telematica.