Gioielleria e talento, la Camera di commercio di Caserta forma i professionisti dell’export

Intraprendere una professione dedicata all’Export delle aziende orafe è l’opportunità fornita dall’Azienda speciale della Camera di commercio di Caserta in collaborazione con il Distretto Orafo Campano a tre giovani casertani under 30, laureati con padronanza della lingua inglese.

Per loro, un corso di formazione all’export con focus sul settore orafo che si svolgerà presso il Tarì, e a seguire un prezioso tirocinio di 2 mesi all’estero, che si concluderà con un ulteriore stage presso una delle aziende di eccellenza di gioielleria del Distretto casertano.

Lo scopo è quello di valorizzare i talenti della provincia di Caserta per inserirli nel contesto dell’export europeo. Il progetto si chiama, infatti, “Export Lab Caserta” ed è finalizzato a sostenere l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

La durata del tirocinio – sostenuto in termini economici dalla Camera di Commercio di Caserta – è di due mesi. Le sedi scelte sono Monaco di Baviera e Stoccarda. “Le borse di studio sono state pensate per favorire l’inserimento di giovani qualificati in contesti aziendali ad alta vocazione export”, spiega il presidente della Camera, Tommaso De Simone. “Dobbiamo fornire ai nostri laureati, anche a chi non ha possibilità di permettersi stage fuori dall’Italia, la possibilità di formazione in un contesto estero per portare il background acquisito nel percorso manifatturiero campano, fatto di precisione e qualità – continua De Simone – in contesti dove si è più competitivi dal punto di vista commerciale. In questa maniera il nostro commercio italiano e, in particolare Casertano, può garantire una visione di strategia che sia Europea, internazionale e non esclusivamente italiana”.

“Un progetto – aggiunge il presidente del Distretto orafo campano, e del Tarì, Vincenzo Giannotti – che ci auguriamo raccolga l’entusiasmo dei tanti giovani che guardano al nostro comparto con entusiasmo e determinazione, e che desiderano arricchire la propria formazione universitaria con un importante percorso di formazione e di contatto diretto con uno dei mercati europei più interessanti. Il mio sogno – conclude Giannotti – è che questi giovani diventino veri ambasciatori dell’eccellenza della gioielleria casertana in Europa e nel mondo”.