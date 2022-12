Gioielli & Design, all’Habita 79 di Pompei grande festa per il calendario 2023 di Ileana della Corte

L’hotel Habita 79 a Pompei, a pochi passi dai celebri scavi archeologici, ha fatto da cornice ieri al party di presentazione del calendario 2023 di Ileana della Corte dal titolo Gioielli & Design ambientato nei suoi iconici ambienti. Carla della Corte ha accolto gli amici in un moderno social club dal setting anni ’50, circondato da incantevoli giardini, dove concedersi una full immersion nella tradizione enogastronomica campana con l’immancabile presenza della regina dei piatti: la pizza, insieme ad altre proposte gourmet. Protagonista prezioso dell’evento, il simbolo apotropaico della medusa spesso presente sulle case e gli edifici dell’antica Pompei per allontanare il male, che ha ispirato il nuovo ciondolo in argento 925 della collezione Pompei indossato dalle hostess del team le Mille Me Communication in abiti Roberta Bacarelli. Mentre sul monitor presenti in sala scorrevano le immagini dei backstage del calendario, gli ospiti dopo il pranzo si sono lanciati in balli pop sulle note del dj set Marco Piccolo. Tra i presenti, Amedeo e Tiziana Manzo , Gabriella e Paolo Manieri, Alessio Visone, Gabriella e Massimo Orlacchio, Roberta e Paolo Salvatori, Rossella Troise, Maria Vittoria Gentile, Michele ed Ira della Corte, Olimpia e Cristiano Giardiello, Olga e Mario Muto, Mino Cuciniello, Annalisa ed Enzo di Paola, Marcella Grilli, Alessandra Improta, Gilda Roberti, Maria Cristina Santoro, Gigi Mingione, Cristina Signoriello,

Italo e Mariarosaria Pagano, Elena Longo ed Elio di Rienzo, Ninni e Livia Serra, Francesco ed Antonella Tuccillo, Carmen e Massimo Panzera, Dina Cavalli, Sergio ed Isapaola Mazio, Gabriella e Ludovico de Georgio, Rosita Puca e Mimmo Tuccillo, Giordana Monto, Francesca Tuccillo, Manuela Ascanio, Riccardo Villari e Mimmi Gussman, Roberto e Daniela Altiero, Giorgia Vassallo, Roberta Santagata de Castro, Francesco e Maria de Giovanni, Mariateresa e Pino Papaleo, Paola Abbamonte, Olimpia Gentile, Elena Scialoia, Franco e Tiziana La Greca, Fabio Migliaccio, Gabor Sanizlo, Piera e Gustavo Ruggiero, Maria Carmen Vitobello , Fabrizia Lonardi, Stefano Bacarelli, Anna e Fabrizio Petti, Francesco e Daniela di Palma, Pino e Annantonia Ciotola, Massimo e Gabriella Fontana, Carlo e Giusi D’Apuzzo, Mimmo e Patrizia Tartarone, Antonella e Sandro Morra, Sergio e Loredana Fiore, Anna Paola Merone e Lino Ranieri, Mariella Ciotola, Marilinda Salvia, Chicca Gentile, Federica Altiero, Raffaella della Corte, Rossella Baffa, Roberta e Giuliano Buccino Grimaldi, Federica De Gregorio.

Il calendario

E’ di Roberta Santagata de Castro, in completo smoking Roberta Bacarelli, il primo ritratto dell’anno, quello di gennaio. Nel mese di febbraio posano in straordinaria eleganza, davanti ad anfore antiche, Daniela Bernardis in pelliccia Sherì e Francesco Pedone in M. Cilento & F.llo. A marzo è la volta di Benedetta Vitale in Eles Couture che si lascia fotografare in posa statuaria. Aprile regala uno scatto open air con protagoniste Piera e Clara Tuccillo in Alessio Visone. Assorta nei suoi pensieri Maria Laura Salvia la cui luce contrasta con il marmo in total look Le Zirre Napoli® a maggio. A giugno si respira un’atmosfera esotica con il kimono Blunauta indossato da Tiziana e Franco La Greca in Isaia che sorridono davanti ad un quadro d’ispirazione orientale. E’ arrivata l’estate e luglio diffonde luce e colore grazie a E. Marinella che veste Giulia e Ivo Borghese, lei in abito foulard e lui con iconica cravatta dell’azienda. Agosto spunta allegro sui volti sorridenti di Laura Durante e Gerardo Grasso in Eles Couture e Fefè Napoli. Il cappottino in broccato Le Zirre Napoli indossato da Elena Longo a settembre segna l’arrivo imminente dell’autunno ma c’è ancora una luce vivace provenire dalla finestra della stanza. Giovani, eleganti e pronti ad uscire per un party Alessandra Cotrufo in Sherì e Alberto Conzo in Fefé Napoli fotografati nel mese di ottobre. A novembre ci aspetta Roberta Branca in completo Blunauta per un drink al bar in un setting anni ’50. Dicembre chiude la carrellata dei dodici mesi in compagnia dei gioielli Ileana della Corte, e si presenta più elegante che mai grazie a Roberta Bacarelli che indossa in esclusiva un suo abito, scortata da due cavalieri in smoking Isaia, il marito Gabor Szaniszlo e Fabio Migliaccio.