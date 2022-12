Gioielli & Design, il calendario 2023 di Ileana della Corte è ambientato nell’hotel Habita 79 di Pompei

È ambientato all’interno dell’hotel Habita 79 nel cuore di Pompei a poca distanza dagli scavi archeologici il calendario 2023 di Ileana della Corte giunto alla sua 34° edizione, dal titolo Gioielli & Design. Non poteva che accoglierci nella hall dell’hotel dando così il benvenuto al primo mese dell’anno Roberta Santagata de Castro in completo smoking Roberta Bacarelli. Posano in straordinaria eleganza Daniela Bernardis in pelliccia SHERÌ e Francesco Pedone in M. Cilento & F.llo nel mese di febbraio davanti ad anfore antiche. A marzo è la volta di Benedetta Vitale in Eles Couture che si lascia fotografare in posa statuaria. Aprile regala uno scatto open air con protagoniste Piera e Clara Tuccillo in Alessio Visone. Assorta nei suoi pensieri Maria Laura Salvia la cui luce contrasta con il marmo in total look Le Zirre Napoli® a maggio. A giugno si respira un’atmosfera esotica con il kimono Blunauta indossato da Tiziana e Franco La Greca in Isaia che sorridono davanti ad un quadro d’ispirazione orientale. E’ arrivata l’estate e luglio diffonde luce e colore grazie a E. Marinella che veste Giulia e Ivo Borghese, lei in abito foulard e lui con iconica cravatta dell’azienda. Agosto spunta allegro sui volti sorridenti di Laura Durante e Gerardo Grasso in Eles Couture e Fefè Napoli. Il cappottino in broccato Le Zirre Napoli indossato da Elena Longo a settembre segna l’arrivo imminente dell’autunno ma c’è ancora una luce vivace provenire dalla finestra della stanza. Giovani, eleganti e pronti ad uscire per un party Alessandra Cotrufo in Sherì e Alberto Conzo in Fefé Napoli fotografati nel mese di ottobre. A novembre ci aspetta Roberta Branca in completo Blunauta per un drink al bar in un setting anni ’50. Dicembre chiude la carrellata dei dodici mesi in compagnia dei gioielli Ileana della Corte, e si presenta più elegante che mai grazie a Roberta Bacarelli che indossa in esclusiva un suo abito, scortata da due cavalieri in smoking Isaia, il marito Gabor Szaniszlo e Fabio Migliaccio.



