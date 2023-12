Gioielli, motori e luci abbaglianti per il calendario Ileana della Corte. Presentazione tra le auto di lusso

Rombo di motori e luci abbaglianti puntate sull’evento di presentazione della 35° edizione del calendario Ileana della Corte intitolato Gioielli & Motori.

Gli ambienti della sede di Agnano di A & C Motors, prestigiosa concessionaria e service Audi e Volkswagen che ha ospitato gli scatti del calendario 2024, hanno accolto gli ospiti in un un contesto esclusivo tra auto di lusso, vetrine di gioielli e monitor su cui scorrevano immagini di backstage del calendario.

Un happening con una marcia in più come è nello stile della maison di gioielli guidata da Carla della Corte che ha accolto i suoi ospiti ballando sulle note del dj set Marco Piccolo. Tra questi, Anna Paola Merone, Mino Cucciniello, Barbara Giovene e Luca Zannone, Francesca Frendo e Alessandro Amicarelli, Giordana De Cesare e Francesco Monti, Paola Greco, Gianfranco Frezza, Lorenzo Crea, Fabio Ciccarelli, Franco e Tiziana La Greca , Vittorio Genna e Simona Capasso, Alessio Visone, Gabriella Giglio, Giusi e Carlo d’Apuzzo, Patrizia Tartarone, Claudia De Rosa , Roberta Bacarelli e Gabor Szaniszlò, Piera e Gustavo Ruggiero, Flora Nappi , Rita e Gaia Monaco, Mariella Ciotola, Antonella Oliveri, Manuela e Adolfo Aloschi, Cristiano e Olimpia Giardiello, Mario e Francesca Musella, Valentina Motta, Alfonso D’Apuzzo, Maria Vittoria Gentile, Olimpia Angrisani, Maria De Giovanni, Enrico e Luella Soprano, Massimo e Gabriella Orlacchio, Fabrizia Lonardi, Lia Pellegrino, Gabriella Rosa, Lorenza Giardiello, Giuseppe Angrisani e Giorgia Vassallo, Francesco Angrisani e Roberta Santagata de Castro, Michele ed Ira della Corte, Marcella de Palma, Edwige Nastri, Antonella Vassallo, Renato e Paola Tesauro, Miriam ed Antonio Aloschi.

In abbinamento a calici della cantina Villa Matilde Avallone e drink con bollicine proposti da Tanya Future bar catering gli ospiti sono stati deliziati dalle golose pizze fritte di Sorbillo e dal selezionato menu di Kem Events.

Al termine della serata a ciascuno degli ospiti è stato poi consegnato il calendario 2024 con 12 mesi grintosi tutti da sfogliare.

Il calendario

In pole position a gennaio aprono il calendario Mila Gambardella con il team Le Mille Me Communication in outfit total black Barbara Giovene Collection insieme ad Alfonso d’Apuzzo in completo Isaia. Maria Chiara Sepe a febbraio ci osserva dallo specchietto in tailleur Blunauta. Francesca Longo a finestrino aperto sfoggia una pelliccia Sherì nel mese di marzo. Elegantissima Simona Capasso in abito Alessio Visone è pronta a scendere dall’auto per una grand soiree di aprile. Non è da meno Flora Nappi in abito iridescente di Eles fotografata a maggio. Momina Condorelli e Paola Briguori in total look Le Zirre Napoli danno il benvenuto a giugno. Francesca Marra Incisetto in abito in velluto Roberta Bacarelli si lascia illuminare dai raggi del caldo sole di luglio. Gaia Monaco è pronta a partire alla volta delle vacanze di agosto in completo Blunauta. E. Marinella veste la coppia Fabrizia Fabozzi e Michele Vinciguerra a settembre. A bordo dell’auto, Roberta Siniscalco sfoggia l’iconico secchiello Le Zirre Napoli nel mese di ottobre. A novembre Sherì e Isaia vestono con caldi look Manuela, Miriam e Antonio Aloschi. Maria Vittoria Gentile posa sorridente davanti all’auto in completo Eles nel mese di dicembre.

Concept & Production Allocca Natali, foto a cura di Antonio Allocca, art direction a cura di Carla della Corte, sponsor management Mila Gambardella, stampa Grafica Metelliana.

Partner del calendario, Audi A&C Motors, BCC Napoli, Teem Viaggi, Gabetti, Sorbillo, Villa Matilde Avallone.