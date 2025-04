Gioielli nelle uova di cioccolata: si rinnova l’intesa pasquale tra Ileana della Corte e Gay-Odin

Da oltre 10 anni la Pasqua riunisce due note aziende napoletane in un connubio luccicante e goloso per celebrare questa festività in modo unico e speciale. Un incontro perfetto tra l’arte orafa di Ileana della Corte e quella dolciaria di Gay-Odin, per un regalo che abbina eleganza e piacere: ogni uovo di Pasqua conterrà al suo interno un gioiello esclusivo, pensato per rendere ancora più magico il giorno di Pasqua.

L’uovo è disponibile in diverse misure e varietà di cioccolato, con all’interno un gioiello da scegliere tra le proposte easy della collezione Silver & Metal o più importante della collezione Gold & Diamond. Fino al 18 aprile, i clienti potranno recarsi nello store Ileana della Corte in via Calabritto e prenotare un “uovo su misura” personalizzato. Un’occasione da non perdere per celebrare la Pasqua in modo speciale, dove dolcezza e bellezza si incontrano per creare un’esperienza unica.