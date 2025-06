Giorgetti: innovazione cruciale su autonomia, crescita e competitività

Roma, 12 giu. (askanews) – “In un contesto segnato da instabilità geopolitica, transizione digitale, cambiamento climatico e frammentazione economica, l’innovazione rappresenta un motore essenziale per garantire autonomia strategica, competitività e crescita”. Lo ha affermato Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia e delle Finanze nel suo intervento alla conferenza “Competitività e innovazione: la risposta europea”, promossa dalla Banca d’Italia assieme alla Banca europea per gli investimenti.

“A fronte di sfide di questa portata non possiamo permetterci esitazioni. Abbiamo non solo l’urgenza, ma anche la responsabilità di agire con rinnovata determinazione per garantire in Europa prosperità e sicurezza”, ha sottolineato.

“Innovare – ha proseguito Giorgetti – significa prima di tutto essere in grado di leggere il contesto attuale e sapersi adattare rapidamente. L’Unione europea, con il Rapporto sul futuro della competitività europea prima e con la Bussola per la competitività poi, si è finalmente dotata di un framework pluriennale per rilanciare la competitività e l’innovazione nel nostro continente”.

E in questo contesto “il governo sta agendo su diversi fronti, rendendo le opportunità di riforma e investimento del Pnrr leve per l’innovazione e il cambiamento strutturale del Paese. I primi risultati sono già visibili – ha detto – e diventeranno via via più evidenti nei prossimi anni”. (fonte immagine: Banca d’Italia).