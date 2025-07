Giorgetti: non guardiamo nazionalità banchieri, banche facciano loro parte

Milano, 11 lug. (askanews) – “Il Governo e il Mef hanno fatto la loro parte in questi anni e mi attenderei che le banche approfittino di questo quadro mutato e tornino a fare le banche, raccogliendo e tutelando il risparmio, e guadagnando sul classico marine di interesse. Per inciso, il governo non guarda alla nazionalità dei banchieri ma alla loro capacità di rispondere a questa funzione”. Le parole sono del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che questa mattina è intervenuto in videocollegamento all’assemblea annuale dell’Abi a Milano.

“Il rafforzamento delle banche italiane negli ultimi 15 anni non si è sempre tradotto in condizioni favorevoli del credito, ma al contrario nella contrazione dell’erogazione alle imprese”, ha aggiunto Giorgetti. “Negli ultimi 10 anni si è assistito a un progressivo e deciso rafforzamento del settore bancario italiano, reso possibile per una parte dall’azione sinergica di un percorso di interventi legislativi e dal sostegno pubblico – ha sottolineato -, ma l’economia non cresce grazie al risparmio in sé, ma per come e quanto viene raccolto e poi prestato e investito cosi da elevare il beneficio per l’intera economia italiana”.