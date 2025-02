Giorgetti “Risparmi 2024 da utilizzare se serve in futuro”

ROMA (ITALPRESS) – “La gestione della politica di bilancio nell’ultimo biennio si è svolta in un contesto particolarmente difficile, caratterizzato da un elevato livello di incertezza geopolitica e da forti pressioni inflazionistiche che hanno portato le autorità monetarie ad aumentare i tassi di interesse di riferimento, con un inevitabile riflesso sul costo del debito pubblico. Uno scenario decisamente sfavorevole per un Paese, come l’Italia, con un livello del debito già molto elevato. In questo contesto, la stabilità politica e la prudenza delle scelte di finanza pubblica hanno contribuito in modo significativo a ristabilire la credibilità dell’Italia sui mercati, con un dimezzamento del livello dello spread e un notevole beneficio sulla spesa per interessi”. Così il ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, all’inaugurazione dell’anno di studi 2024/25 della Scuola di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza. “Ricordo e rivendico che il Governo ha prudentemente deciso di non spendere le risorse derivanti dal miglioramento degli obiettivi per finanziare ulteriori misure. In linea con le nuove regole di bilancio, abbiamo messo da parte i risparmi ottenuti nel 2024 che in futuro, quando occorrerà, potremo eventualmente utilizzare”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-