Giorgia confessa: Ho pensato di ritirarmi, oggi mi soffermo sulle parole più che sulle note

“Qualche anno fa ho pensato di ritirarmi”. Lo confessa Giorgia raccontando lo stato d’animo tormentato, legato anche al lockdown e all’ingresso nei suoi 50 anni, dal quale è poi scaturita la genesi dell’album ‘Blu’, prodotto da Big Fish, in cui rivela toni e colori nuovi della sua incantevole voce. Tra gli autori dei brani, oltre alla stessa Giorgia, anche Elisa, Francesca Michielin, Mahmood, Dardust, Jake La Furia, Ghemon, Sissi, Jacopo Ettorre, Alberto Bianco e Francesco Roccati. Nella tracklist del nuovo album, anticipato dal singolo ‘Normale’ e contenente anche la canzone presentata in gara al Festival di Sanremo, ‘Parole dette male’, spicca ‘Se’, che rivela una Giorgia cantautrice pura, che firma musica e testo. “E’ nata al pianoforte. Sono stata sempre anche autrice di molte canzoni che canto, dai tempi di ‘E poi (1994), ma molti mi vorrebbero solo interprete”, racconta. Perché non suona in pubblico il pianoforte? “Perché mi vergogno, non lo faccio in modo impeccabile”, risponde, con l’umiltà che la contraddistingue. In questa nuova fase “ho deciso di cantare meno, non mi interessa più – aggiunge – dimostrare quello che so fare. Oggi ho l’esigenza di soffermarmi sulle parole più che sulle note”. Per Marco Mengoni, vincitore a Sanremo con ‘Due vite’, Giorgia prova grande affetto e stima. Con lui incise ‘Come neve’. “Cantare insieme è stato un momento molto intenso. Marco mi ricorda tanto Alex (Baroni ndr). Amava Stevie Wonder. Ogni tanto – dice Giorgia – risento i suoi colori, i suoi modi”.