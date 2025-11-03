Giorgia, esce il 7 novembre “G”: nuovo album di inediti

Roma, 3 nov. (askanews) – Dopo un anno incredibile ricco di successi e riconoscimenti, venerdì 7 novembre esce “G”, il nuovo attesissimo album di inediti di Giorgia. “G”, che arriva a quasi tre anni di distanza dall’ultimo disco dell’artista, rappresenta la Giorgia di oggi: non un vero e proprio concept album, ma un progetto che come unico fil rouge ha proprio Giorgia, che in questo nuovo capitolo ha deciso di rimettersi in gioco, ripartendo da sé stessa e dalla musica.

L’album uscirà in versione CD e LP nero, oltre alle versioni in edizione limitata autografata LP trasparente, LP verde acqua e CD in esclusiva su Amazon. L’album è stato anticipato dal singolo “Golpe”, una ballata pop d’autore intensa e potente che unisce le penne di autori come Edoardo D’Erme, Davide Petrella, Dario Faini e Gaetano Scognamiglio, oltre alla stessa Giorgia, con la produzione di Dardust. Il singolo ha segnato il più alto debutto femminile del 2025 nella classifica radio Earone e il primo caso dell’anno di un’artista donna alla #1 nel primo giorno di programmazione radiofonica.

“Golpe” è accompagnato da un video, diretto da Emanuel Lo, un racconto di immagini in bianco e nero dal sapore cinematografico girato per le strade di Galatina (Lecce).

Grande successo per il “COME SAPREI LIVE 2025”, il tour completamente SOLD OUT con cui GIORGIA ha festeggiato i trent’anni del suo brano iconico “Come Saprei” nel corso dell’estate.

Da fine novembre l’artista tornerà sul palco dei palasport italiani. Qui le date:

“PALASPORT LIVE” 25 NOVEMBRE 2025 | JESOLO (VE) – Palazzo Del Turismo DATA ZERO SOLD OUT 06 DICEMBRE 2025 | BOLOGNA – Unipol Arena SOLD OUT 08 DICEMBRE 2025 | FIRENZE – Nelson Mandela Forum SOLD OUT 10 DICEMBRE 2025 | TORINO – Inalpi Arena SOLD OUT 12 DICEMBRE 2025 | PESARO – Vitrifrigo Arena SOLD OUT 13 DICEMBRE 2025 | MILANO – Unipol Forum SOLD OUT 16 DICEMBRE 2025 | PADOVA – Kioene Arena SOLD OUT 19 DICEMBRE 2025 | ROMA – Palazzo Dello Sport SOLD OUT 20 DICEMBRE 2025 |BARI – Palaflorio SOLD OUT 22 DICEMBRE 2025 | ROMA – Palazzo Dello Sport 13 MARZO 2026 | TORINO – Inalpi Arena 16 MARZO 2026 | ROMA – Palazzo dello Sport 18 MARZO 2026 | BARI – Palaflorio 21 MARZO 2026 | BOLOGNA – Unipol Arena 23 MARZO 2026 | MILANO – Unipol Forum 24 MARZO 2026 | MILANO – Unipol Forum 28 MARZO 2026 | FIRENZE – Mandela Forum 30 MARZO 2026 | PADOVA – Kioene Arena