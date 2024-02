Giorgia Meloni, Armani senza peli sulla lingua: Ha due elementi importanti in corpo robusti

Giorgia Meloni? ”Ha due elementi importanti in corpo abbastanza robusti, non ce li ha ma è come se ce li avesse”. Lo ha detto lo stilista Giorgio Armani, rispondendo a una domanda sul presidente del Consiglio, al termine della sfilata per il prossimo autunno-inverno presentata a Milano. ”Sulla politica e le strategie che mette in atto non sono così competente – ha osservato lo stilista -. Mi secca, a volte, vederla così piccolina e minuta in Europa in mezzo a tanti statuari ed eleganti signori. Lei è lì con la sua giacchettina ma ha un bellissimo viso”.