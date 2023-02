Giorgia Meloni domani a Kiev per vedere Zelensky

La presidente del consiglio Giorgia Meloni si recherà domani a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo scrive l’agenzia di stampa Reuters, citando una fonte politica. Era noto che Meloni intendesse recarsi in Ucraina prima dell’anniversario dell’invasione russa, il 24 febbraio. Era girata come possibile data martedì 21 febbraio. Ieri il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha incontrato incontrato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba a margine di una riunione del G7 alla conferenza sulla sicurezza di Monaco e l’ha rassicurarlo sul sostegno dell’Italia.