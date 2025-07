Giorgia Meloni, nuova copertina su Time: La leader europea che può cambiare il mondo

Time dedica la nuova copertina a Giorgia Meloni, spiegando su X che “a quasi tre anni dal suo mandato, Giorgia Meloni è emersa come una delle figure più interessanti d’Europa. E il modo in cui guiderà la nazione potrebbe cambiare il mondo”. Il titolo della copertina dedica è Meloni è “dove Giorgia Meloni sta portando l’Europa”. All’interno anche un ampio servizio sulla premier, in cui si riconosce che Meloni”ha virato al centro su alcune delle sue promesse elettorali più drammatiche, come l’imposizione di un blocco navale per fermare l’immigrazione clandestina via mare. Sulla scena internazionale, si è comportata più come una conservatrice pragmatica che come una rivoluzionaria di destra. Meloni ha abbracciato l’Unione Europea, la Nato e l’Ucraina, si è adoperata per isolare la Cina e si è adoperata abilmente per ricomporre i rapporti tesi tra America ed Europa durante l’inizio del secondo mandato del presidente Donald Trump. Lungo il percorso, ha conquistato leader di tutto lo spettro ideologico, da Biden alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen al vicepresidente J.D. Vance”.

Commenta la ministra del Turismo Daniela Santanché: “L’Italia della Meloni conquista Francia e Stati Uniti. Le Point parla di lezioni di un sussulto economico. Il Time dedica la copertina alla Meloni, definendola una delle figure europee più interessanti. E ora chi lo dice ai nostri disfattisti?”. Per Raffaele Speranzon, vice-capogruppo di Fdi in Senato, “la copertina che il prestigioso settimanale americano Time ha dedicato alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni rappresenta un motivo di orgoglio per tutti gli italiani nonché la consacrazione internazionale di un modello politico fondato su coerenza, coraggio, serietà e stabilità. Solo De Gasperi e Meloni, settantasette anni dopo, hanno avuto copertine di plauso ed estremamente positive da parte di Time. A Giorgia Meloniviene riconosciuta la capacità di affermarsi sulla scena globale come una leader capace di coniugare valori conservatori e pragmatismo, fermezza e responsabilità. La capacità di difendere gli interessi italiani”.