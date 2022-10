Alvarium Investments, l’unico multi-family office globale e indipendente in Italia, nomina Giorgia Sanchini nel ruolo di responsabile per l’Italia. Sanchini vanta una consolidata esperienza nella strutturazione e sviluppo di family office organizations ed un’ampia conoscenza del segmento dei private markets. Entra a far parte di Alvarium nel 2020, dopo aver lasciato H14, in qualità di direttore della filiale milanese.