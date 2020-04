Giorgio Armani e il suo messaggio!

“Basta con le sfilate in tutto il mondo, fatte tramite i viaggi che inquinano. Basta con gli sprechi di denaro per gli show”. Sono queste le parole del noto stilista e imprenditore Giorgio Armani. Data la situazione precaria e terrorizzante che il nostro Paese sta vivendo, lo stilista ha deciso di accantonare gli sprechi prodotti dal suo settore, come in molti altri, per lanciare un segnale di solidarietà a tutto il popolo.

Questo ridimensionamento porta a una vera e propria svolta: Giorgio Armani, una delle persone economicamente più ricche in Italia, sceglie di fare dei tagli proprio su quelle attività che precedentemente gli sembravano fondamentali per garantirsi il successo.

Oggi ritiene sia giusto e possibile fare a meno delle sfilate, fonte di inutile ostentazione, anche se tutt’ora sfilate e show sono gli elementi caratteristici della moda. Per questa sua scelta Armani viene considerato un buon esempio perché utilizza la sua fama per veicolare un messaggio ritenuto positivo, dal quale prendere ispirazione.

Il messaggio, appunto, vuole far trasparire cosa potrà avvenire quando arriverà la fatidica fase 2. Cambieranno molte cose, l’economia inizialmente farà fatica a riprendere il ritmo interrotto dal pericolo del Covid19, ma soprattutto cambierà il nostro modo di pensare e di agire.

Tutti stiamo vedendo e sperimentando i cambiamenti avvenuti in un solo mese di isolamento sociale: la natura sta respirando, lo smog è diminuito e molte persone stanno mettendo in discussione le loro convinzioni passate. Alcune malsane e nocive per il nostro pianeta.

Forse questo ‘’incubo’’ sta servendo a qualcosa, non permettiamo che tutti questi sforzi siano stati vani.