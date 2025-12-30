Giorgio Calcagnini nella Cabina di Regia del ministero dell’Economia

Nomina di rilievo per Giorgio Calcagnini, rettore dell’Università degli Studi Carlo Bo di Urbino, selezionato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) per entrare a far parte della Cabina di regia incaricata di coordinare lo sviluppo strategico del mercato dei capitali.

Calcagnini è stato individuato tramite avviso pubblico tra 31 esperti chiamati a supportare la struttura tecnica del MEF, in un organismo con funzioni di indirizzo e coordinamento su uno dei principali assi di crescita del sistema economico nazionale.

Professore ordinario di Economia Politica, Calcagnini vanta una consolidata esperienza accademica e istituzionale. La sua attività scientifica si concentra in particolare sui temi dell’economia applicata, della finanza d’impresa e dello sviluppo del sistema economico.

Nel ruolo di rettore dell’Università di Urbino, ha promosso numerose iniziative orientate all’innovazione, alla trasformazione digitale e al rafforzamento del dialogo tra università e territorio, contribuendo a valorizzare il ruolo dell’ateneo come motore di sviluppo e competenze.