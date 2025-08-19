Giorgio Carlo Brugnoni, un ex di Cdp per la direzione Cinema del ministero della Cultura

Giorgio Carlo Brugnoni è indicato come nuovo direttore generale ad interim per il Cinema e l’Audiovisivo presso il ministero della Cultura, in sostituzione di Nicola Borrelli, dimissionario. La decisione viene ufficializzata alla prossima Mostra del Cinema di Venezia. Classe 1986 e laureato in Economia, Brugnoni matura esperienza in Cassa Depositi e Prestiti, occupandosi di progetti editoriali e finanziari. Dal 2022 entra nel ministero della Cultura, dove ricopre i ruoli di capo della Segreteria Tecnica e successivamente di vicecapo di Gabinetto. Collaboratore diretto del ministro Giuli, è considerato un interlocutore chiave anche per la sottosegretaria Lucia Borgonzoni, in particolare sulle politiche per il settore cinematografico.