Giorgio Cocini direttore generale di Pimco per Italia, Francia e Penisola Iberica

Pimco, società di gestione di investimenti obbligazionari a livello globale, nomina Giorgio Cocini come managing director in una posizione di nuova istituzione che supervisiona le attività di Pimco in Italia, Francia e Iberia. Cocini entrerà in Pimco a giugno, lavorando dalla sede di Londra. Riporterà a Craig Dawson, managing director e responsabile di Pimco per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa.

Cocini guiderà le attività di Pimco in Italia, Francia e Iberia, con la responsabilità delle funzioni di gestione della clientela e del business. A supportarlo ci saranno Adriano Nelli, executive vice president, che diventerà responsabile per l’Italia, Eleni Sifakis, executive vice president e responsabile per la Francia e Juanma Jimenez Sanchez, executive vice president e responsabile per l’Iberia.

Cocini porta in questo nuovo ruolo la sua esperienza di lavoro con i clienti in tutta Europa in ogni aspetto del settore bancario, assicurativo, della tecnologia finanziaria e dell’asset management. In precedenza, ha ricoperto la posizione di global co-head of financial institutions investment banking presso Bank of America, con base a Londra. In precedenza, sempre per la banca, è stato co‐head of Emea financial institutions investment banking ed è stato managing director presso il financial institutions group di Goldman Sachs.

