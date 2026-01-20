Giorgio Marrapodi nuovo ambasciatore presso le Nazioni Unite

Roma, 20 gen. (askanews) – Giorgio Marrapodi ha assunto l’incarico di Ambasciatore e Capo Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite a New York: lom ha reso noto la Farnesina.

Diplomatico di carriera con più di 35 anni di esperienza, prima di giungere a New York, è stato dal gennaio 2022 Ambasciatore d’Italia in Turchia, e in precedenza, dal gennaio 2018 Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo presso il Ministero degli Affari Esteri.

Nel corso del 2020/2021 è stato membro del Comitato consultivo delle Nazioni Unite per la preparazione dell’UNSG Summit sui sistemi alimentari.

In precedenza ha prestato servizio come Ambasciatore in Austria (2013-2017) e come Capo del Servizio per gli Affari Giuridici presso il Ministero degli Affari Esteri (2010-2013). In tale veste è stato membro del collegio italiano di difesa davanti alla Corte Internazionale di Giustizia nella causa Germania c. Italia sull’immunità degli Stati. È stato anche il punto focale nazionale per la mediazione e la responsabilità di proteggere e membro della Commissione internazionale per la gestione degli archivi di Bad Arolsen. In precedenza ha svolto l’incarico di Vice Capo Missione presso l’Ambasciata d’Italia in Spagna (2005-2009). Prima di Madrid era stato assegnato alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea a Bruxelles, come Primo Consigliere per la stampa e con funzioni di portavoce della Rappresentanza (2001-2005).

Al Ministero degli Esteri a Roma ha prestato servizio presso la Direzione Generale per gli Affari Economici, dove si è occupato di questioni ONU, OCSE e altre organizzazioni economiche multilaterali (1998-1999). Dal 1999 al 2001 ha prestato servizio presso la Segreteria Generale del Ministero degli Affari Esteri, lavorando principalmente alla riforma del Ministero e nella stesura di discorsi.

Ha anche prestato servizio presso la Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite a New York (1994-1998). Ha rappresentato l’Italia al Comitato Esecutivo del Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia (1994) e del Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (1994-1997). Nel 1995 ha rappresentato l’Italia al Comitato per le sanzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Nel 1996, durante il semestre italiano di Presidenza dell’Unione Europea, ha presieduto le riunioni di coordinamento dell’UE per le questioni della Seconda Commissione, oltre a prestare servizio come negoziatore dell’UE nel gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sull’Agenda per lo sviluppo e in materia di ristrutturazione dei settori economico e sociale.

A Bucarest, ha prestato servizio presso l’Ambasciata d’Italia in Romania come Primo Segretario Commerciale (1990-1994), un periodo di forte crescita degli investimenti italiani, durante il quale vennero costituite in Romania oltre 3.000 joint venture italo-rumene. È stato allo stesso tempo anche Console d’Italia, durante un periodo di intensa attività.

Si è laureato con il massimo dei voti (110/110) nel 1984 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze. Parla inglese, francese, spagnolo e rumeno.

È Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana; Cavaliere di Gran Croce del Sovrano Militare Ordine di Malta; Stella della Diplomazia della Lituania; Cavaliere di Gran Croce d’Oro con Fascia della Repubblica d’Austria. Nato nel 1961, Marrapodi è sposato e ha un figlio. È un appassionato di arte e architettura contemporanea.